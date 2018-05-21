"ديدبول 2" يطيح بـ"أفينجرز: إنفينيتي وور"

الفيلم من بطولة ريان رينولدز وجوش برولين ومورينا باكارين وتيري كروز ومن إخراج ديفيد ليتش، وطرح في دور العرض منذ أيام معدودة.

10 years all lead to this. #Deadpool2 opens in theaters tonight. Get tickets at https://t.co/Q7XP5Hlcyi pic.twitter.com/UttoVihrjK — Deadpool Movie (@deadpoolmovie) May 17, 2018

​وأطاح الفيلم التابع لشركة مارفل، بفيلم "أفينجرز: انفينيتي وور" من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 28.7 مليون دولار، بينما حقق إجمالي إيرادات بلغت مليار و812 مليون دولار.

وجاء الفيلم الكوميدي الجديد "بروك كلوب" في المركز الثالث بإيرادات بلغت 12.5 مليون دولار.

Marvel Studios' "Avengers: #InfinityWar" is the #1 movie in the world for two weeks in a row. See it again: https://t.co/kctg8VCi1V pic.twitter.com/SfMPBZcU5X — The Avengers (@Avengers) May 12, 2018

وتراجع الفيلم الكوميدي "لايف أوف ذا بارتي" من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 7.7 مليون دولار.

وتراجع فيلم الإثارة "بريكنج إن" من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 6.5 مليون دولار.