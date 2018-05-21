طريقة جديدة لإرسال الرسائل الإلكترونية عبر تلويح الأصابع

ابتكر باحثون طريقة جديدة يمكن من خلالها إرسال رسائل نصية بواسطة التلويح بأصابع اليد.

أطلق الباحثون على النظام المبتكر اسم "Fingerping"، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

© Fotolia / Brian Jackson اكتشاف طريقة لسرقة جميع البيانات من "الآيفون"

يعمل النظام الذي ابتكره باحثون من معهد جورجيا تك للبحوث التكنولوجية، في ولاية جورجيا الأمريكية، مع حلقة الإبهام، عن طريق اكتشاف حركات اليد، وإرسالها ترددات، تقرأ بوساطة ساعة ذكية قابلة للإرتداء، لتحولها إلى نص.

ويمكن استخدام تلك الساعة الذكية للتواصل أثناء المناسبات الاجتماعية، دون الشعور بالحرج في قطع الأحاديث.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، تشنغ تشانغ، إن الساعة يمكن أيضا استخدامها في ترجمة لغة الإشارة، وعلاج التهاب المفاصل في الأيدي.



