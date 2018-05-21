ملاحظة في طرحة ميغان ماركل تحمل "رسالة خاصة"

وقالت المصممة كلير ويت كيلر، وهي تحكي عن ثوب ميغان وطرحتها في حفل الزفاف المهيب، الذي أقيم السبت إن "دوقة ساسكس" الجديدة رحبت بفكرة أن تكون طرحتها مصممة بحيث يكون لها دلالة أكبر، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

© REUTERS / DAMIR SAGOLJ الأمير هاري وعروسه ميغان ماركل يؤجلان شهر عسلهما

وأضافت كيلر التي أصبحت أول إمرأة تتولى إدارة شؤون التطوير والإبداع في دار "جيفنشي" الفرنسية للأزياء العام الماضي: "الطرحة كانت محور جزء كبير من الأحاديث التي أجريناها مبكرا، تحدثنا عما نريد عمله فيما يتعلق بمحاولة تزيينها بنقوش لها صلة بالملكية هنا".

وأضافت: "كما أن أغلب العمل الذي ستقوم به في المستقبل ستكون له صلة بدول الكومنولث… فقلت أنا: أليس من المدهش أن نأخذ دول الكومنولث الثلاثة والخمسين ونطرز علامة زهرة أو نبتة من كل منها فتقطع معك رحلة ممر الكنيسة".

وأشارت كيلر إلى أن ميغان ماركل أحبت فكرة "أن تسير كل هذه الدول معها أثناء المراسم".

وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، تولى هاري الذي أصبح زوجها أعلى منصب له حتى الآن وهو سفير الشباب إلى دول الكومنولث، وعددها 53 دولة يجمعها تاريخ مشترك، حيث كانت جزءا من الإمبراطورية البريطانية.