ملاحظة في طرحة ميغان ماركل تحمل "رسالة خاصة"

وقالت المصممة كلير ويت كيلر، وهي تحكي عن ثوب ميغان وطرحتها في حفل الزفاف المهيب، الذي أقيم السبت إن "دوقة ساسكس" الجديدة رحبت بفكرة أن تكون طرحتها مصممة بحيث يكون لها دلالة أكبر، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
وأضافت: "كما أن أغلب العمل الذي ستقوم به في المستقبل ستكون له صلة بدول الكومنولث… فقلت أنا: أليس من المدهش أن نأخذ دول الكومنولث الثلاثة والخمسين ونطرز علامة زهرة أو نبتة من كل منها فتقطع معك رحلة ممر الكنيسة".
وأشارت كيلر إلى أن ميغان ماركل أحبت فكرة "أن تسير كل هذه الدول معها أثناء المراسم".
وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، تولى هاري الذي أصبح زوجها أعلى منصب له حتى الآن وهو سفير الشباب إلى دول الكومنولث، وعددها 53 دولة يجمعها تاريخ مشترك، حيث كانت جزءا من الإمبراطورية البريطانية.
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