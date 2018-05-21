أوروبا تحاول إخفاء فضل العرب عليها

وقدمت جميع هذه المؤلفات إلى أوروبا يومذاك، إلا أن شقة الاختلاف تبدو واضحة بين ما وصلت إليه أوروبا من التطور العلمي والصناعي والذري مقارنة مع الدول العربية التي أصبحت تستورد من هذه الدول أغلب حاجياتها فضلاً عن إهمال لغتهم العربية الأم.

وفي عرض تاريخي مختصر عن أهمية وعراقة اللغة العربية أوضح رئيس اللجنة الوطنية العليا لتمكين اللغة العربية في سوريا الدكتور محمود السيد لـ"سبوتنيك" أن عراقة وأصالة اللغة العربية تجلت عبر مسيرتها التاريخية في فترات متعددة ومما يؤسف له أن ما قدمه العرب من مؤلفات ومكتشفات علمية قديمة إلى أوروبا لم يعود إلى العرب بنزاهة بل رافقها مشروع سياسي يهدف إلى تغييب هويتها فمثلاً هنالك كتاب عن العلوم الاجتماعية لم يتم الإشارة به إلى ابن خلدون، وكتاب أخر عن علوم اللغة لسانيات لم يشر فيه إلى ما قدمه العلماء العرب في مجال علوم اللسانيات كما نلاحظ التشويه في هذه الحرب الكونية التي تتعرض لها سوريا.

© Sputnik . Said Tcarnaev ماذا تعني "العربوفونيا"...تفاصيل مبادرة جديدة لتعزيز اللغة العربية

أبجدية اوغاريت

وبين السيد أنه من امارات العراقة والأصالة في تراث الأمة العربية الحضاري أن القدماء المصريين كانوا أول من ابتدع الرياضيات وعلم الطب وتنبئ البابليون و الكلدانيون بكسوف الشمس وخسوف القمر واقتبس اليونانيون نظام الأوزان وصك النقود من البابليين واخترع السوريون الحروف الأبجدية وعلموها للعالم ونشأت أول أبجدية في التاريخ على الشاطئ السوري اوغاريت، وكذلك تم اكتشاف أول نوتة موسيقية في العالم من اوغاريت، أما الألعاب الأولمبية اكتشفت في عمريت وكانت أول زراعة للقمح في البلاد قبل أكثر من 10 آلاف سنة كما اكتشف النحاس لأول مرة في البلاد العربية في الألف الخامس قبل الميلاد.

واستشهد السيد برسالة بعثها ملك انكلترا والسويد و النروج جورج الثاني إلى خليفة المسلمين في الأندلس تضمنت "صاحب العظمة هشام الثالث جليل المقام بعد التعظيم والتوقير نفيد كم إننا سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع فيه معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج من هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم ولنشر العلم في بلادنا التي يحيط بها الجهل من أركانها الأربعة وقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة دوباند على رأس بعثة من بنات الأشراف الانكليز لتتشرف وتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم وقد زودت الأميرة الصغيرة بهدية متواضعة بمقامكم الجليل أرجو التكرم بقبولها مع التعظيم والحب الخالص".

وتابع السيد أن العلماء العرب حينها اعتمدوا المنهج التجريبي في الوصول إلى الحقائق والأحكام كما نرى ذلك عند الجاحظ في تجاربه على الحشرات و عند جابر ابن حيان في الكيمياء والبيروني في علوم الأرض وابن بيطار في النبات وابن إسحاق في التشريح وابن سينا والرازي والزهراوي وابن النفيس في الطب وابن الهيثم لعلوم الطبيعة والبصريات والخوارزمي في الرياضيات والبتان في الفلك والرياضيات وابن ماجد والشريف الإدريسي في الجغرافيا وابن رشد في الفلسفة وابن خلدون في علم العمران و الاجتماع والخليل في علوم اللغة…. وقد أنجز هؤلاء العلوم بلغتهم الأم العربية الفصيحة وكانت لتلك العلوم دور بارز في نهضة أوروبا، علماً أنه يوجد بعض مفردات اللغة العربية في بعض اللغات العالمية فهناك عدد من الكلمات ذات الأصل العربي في اللغات الاسبانية والفرنسية والألمانية والايطالية والانكليزية، كما تبلغ نسبة الكلمات العربية في الفارسية في القرن الحادي عشر تصل إلى 30% ووصلت إلى 50 % في القرن الثاني عشر، وبلغ عدد الكلمات العربية في اللغة التركية إلى 6463 كلمة وجميعها في صلب الأدب والسياسة.

© Sputnik . Said Tcarnaev اللغة العربية في يومها العالمي... يستخدم العرب منها 10% فقط

مخطوطات عربية في مكتبات عالمية

وأشار السيد إلى كثرة المخطوطات العربية في المكتبات العالمية ففي تركيا وحدها يوجد 155 ألف مخطوطة، وفي روسيا 40 ألف مخطوطة ، وفي أمريكا 15 ألف مخطوطة، وفي يوغسلافيا 14 ألف مخطوطة ، وفي فرنسا 8500 مخطوطة، وفي ايطاليا 7500 مخطوطة، وفي العراق والمغرب 35 ألف مخطوطة، وفي تونس 25 ألف مخطوطة، وفي الهند والسعودية 15 ألف مخطوطة، وفي اليمن 10 آلاف مخطوطة، وبريطانيا وسوريا 20 ألف مخطوطة، ودخلت اللغة العربية اللغة السادسة المعتمدة في الأمم المتحدة وهنا ينبغي على العرب أن يقدروها وللأسف لا يقدر العرب هذه النعمة و نرى ممثلو بعض الدول العربية في الأمم المتحدة يداخلون باللغة الانكليزية.

و تجلت عراقة اللغة العربية — بحسب السيد — عبر مسيرتها التاريخية في فترات متعددة ففي الفترة الأولى عندما هاجرت أقوام عربية منذ 40 قرناً منهم الأكاديين والآشوريين والبابليين والفينيقيين من موطنهم الأصلي في الجزيرة العربية قاصدة أماكن الخصب والمياه في بلاد الشام والعراق حاملة معها اللغة العربية، أما الفترة الثانية إبان الفتح الإسلامي وانتشار العرب في بقاع الأرض وازدادت العربية اتساعاً في ميادين المعرفة وانتشرت في العالم لعدة أسباب منها أن أهم الشعوب التي دخلت في الإسلام تعلمت اللغة العربية لفهم الدين وتلاوة كتاب الله وإقامة الشعائر الدينية، في حين تجلت الفترة الثالثة في العصر العباسي بعد أن بلغ الإنتاج العلمي أوجوه تأليفاً وترجمة وكان لزاماً على أي شخص يريد الانتساب إلى خانة العلماء أن يتعلم اللغة العربية فحملت العربية علم الإغريق وفلسفتهم وحكمة الهند وأدب الفرس إلى جانب أدب العرب شعراً ونثراً ونقلت ذلك كله إلى أوروبا وكان العلماء الأوروبيون يستعملون العربية لغة للتعليم والتعلم ويترجمون عنها إلى اللاتينية وكانت الخطوة الحضارية الرائعة في تشجيع الترجمة إلى العربية من اللغات الأخرى التي دونت بها الحضارات القديمة وأصبحت العربية لغة عالمية وراح أبناء العالم يكملون زينتهم العلمية والحضارية بتعلم العربية والتكلم بها.

كما تم تعريب الدواوين في عهد الخليفة عبد الملك ابن مروان و فتح أبواب الترجمة العلمية في عهد الخليفة العباسي المأمون و قد تجاوزا بالعربية إطارها الديني إلى الإطار السياسي والحضاري فإن تعريب الدواوين جعل التعاون بكل الإدارات الحكومية يجري بالعربية ودفع بالملايين من أبناء اللغات الأخرى في أرجاء آسيا وإفريقيا إلى هجر لغاتهم والإقبال على تعلم العربية للحصول على وظائف في الدولة أو تسهيل معاملاتهم وانتشرت العربية في أرجاء الإمبراطورية وتجدر الإشارة إلى أن العرب احترموا الثقافات الأخرى ولغاتها ولم يعملوا على إقصائها كما تفعل العولمة الآن ولغتها الانكليزية، ونقلوا فلسفة اليونان وحكمة الهند وأدب الفرس وقدموا خلاصة تجربتهم إلى أوروبا.

© Sputnik . Said Tcarnaev لماذا يحتاج الفرنسيون اللغة العربية

ساكن ومتحرك

يتجلى الجمال في اللغة العربية كما يبين السيد في الانسجام الموسيقي والتناغم في الأصوات حيث لا يجتمع حرف ز مع ظ ، و س مع ض ود ، ولا يجتمع حرف ج مع ق و ظ و ط و غ و ص، ولا حرف ح مع ه، ولا ه مع ع، ولا يجمع بين ساكنين أو متحركين مضادين، ومن سمات العربية أنها تميزت بالثبات وثبات الحروف على مدى العصور والأجيال في وقت اندثرت اللغة اللاتينية ونشأت محلها اللغات الأوروبية.

الحب في اللغة العربية

الحب لا تعادلها كلمة أخرى في جمالها وقوتها لأنها تخرج من أعماق القلب مصحوبة بنفس الحب ومن حق العرب أن يفاخروا بهذه الكلمة لأنها تدل على الحب النابع من القلب وكذلك كلمة مرحبا هي لفظة موسيقية جميلة، ومن جمال اللغة العربية وقدرتها وتفوقها على سائر اللغات العالمية خطبة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام لا يوجد فيها أي نقطة على كلماتها منها " الحمد لله الملك المحمود المالك الودود مصور كل مولود ومال كل مطرود ساطح المهاد….." إضافة إلى خطبة أخرى تميزت بخلوها من حرف الألف "من عظمت منته وسبغت نعمته وتمت كلمته ونفذت مشيئته وبلغت حدته وعدلت قضيته…..".

فداء شاهين