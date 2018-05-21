"الزعيم" يحتفل بعيد ميلاده الـ 78 (فيديو)

احتفل الممثل المصري، عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 78، وسط فريق عمل أحدث مسلسلاته التلفزيونية "عوالم خفية"، والمعروض خلال شهر رمضان.

وشاركت الصفحة الرسمية لعادل إمام على "فيسبوك"، أمس الأحد 20 مايو/ أيار الجاري، فيديو من احتفال الممثل الملقب بـ "الزعيم" بعيد ميلاده، مع نجله الأكبر ومخرج ومنتج ومسلسله، رامي إمام.

وشكر عادل إمام في الفيديو، كل طاقم مسلسله لاحتفالهم بعيد ميلاده، وتمنى أن يلتقي بهم في مسلسل العام المقبل.

ومسلسل "عوالم خفية" يشارك في بطولته بشرى ورانيا فريد شوقي، وهو من إنتاج شركة "ماغنوم"، ومن إخراج رامي إمام.

© Photo / Facebook @NadiaElgendyOfficial قصة الفيلم الذي جمع بين نادية الجندي وعادل إمام للمرة الوحيدة ومنع من العرض حينها

وعادل إمام من مواليد مدينة المنصورة، في 17 مايو 1940، وتخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة، بينما احترف التمثيل في عام 1966.

ويعد عادل إمام من أهم ممثلي العالم العربي، الذي لعب بطولة العديد من المسرحيات الكوميدية الشهيرة، منها "مدرسة المشاغبين"، و"شاهد ماشفش حاجة"، و"الواد سيد الشغال".

كما أن مشوار إمام الفني يزخر بالعديد من العلامات المضيئة في تاريخ السينما المصرية، التي مزج فيها ما بين الكوميديا ومناقشة أحوال الفقراء، منها "الهلفوت" و"اللعب مع الكبار" و"الإرهاب والكباب" و"طيور الظلام" و"زهايمر".