"الزعيم" يحتفل بعيد ميلاده الـ 78 (فيديو)

وشاركت الصفحة الرسمية لعادل إمام على "فيسبوك"، أمس الأحد 20 مايو/ أيار الجاري، فيديو من احتفال الممثل الملقب بـ "الزعيم" بعيد ميلاده، مع نجله الأكبر ومخرج ومنتج ومسلسله، رامي إمام.
وشكر عادل إمام في الفيديو، كل طاقم مسلسله لاحتفالهم بعيد ميلاده، وتمنى أن يلتقي بهم في مسلسل العام المقبل.
ومسلسل "عوالم خفية" يشارك في بطولته بشرى ورانيا فريد شوقي، وهو من إنتاج شركة "ماغنوم"، ومن إخراج رامي إمام.
ويعد عادل إمام من أهم ممثلي العالم العربي، الذي لعب بطولة العديد من المسرحيات الكوميدية الشهيرة، منها "مدرسة المشاغبين"، و"شاهد ماشفش حاجة"، و"الواد سيد الشغال".
كما أن مشوار إمام الفني يزخر بالعديد من العلامات المضيئة في تاريخ السينما المصرية، التي مزج فيها ما بين الكوميديا ومناقشة أحوال الفقراء، منها "الهلفوت" و"اللعب مع الكبار" و"الإرهاب والكباب" و"طيور الظلام" و"زهايمر".
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