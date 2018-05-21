قرار حكومي مصري بشأن الممثلة مديحة يسري (صور)

أصدر مجلس الوزراء المصري، الأحد 20 مايو/أيار الجاري، قرارا بنقل الممثلة المصرية، مديحة يسري، إلى مستشفى المعادي العسكري، التابع للقوات المسلحة المصرية.

وقرر رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، وبتصديق من القائد العام للقوات المسلحة، صدقي صبحي، بتحمل الدولة نفقة علاج الممثلة المصرية.

© Fotolia / Niroworld الممثلة المصرية ماجدة إلى المحكمة بتهمة النصب

وزارت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، غادة والي، مديحة يسري (96 عاما) في المستشفى، واطمأنت على حالتها الصحية، وطالبت بإعداد تقرير طبي شامل عن الحالة، وتحضيرها لنقلها إلى المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.

وتعرضت مديحة يسري لانتكاسة صحية منذ فترة، والتي دخلت على إثرها أحد المستشفيات الخاصة، وتعرضت لغيبوبة متقطعة ولارتفاع حاد في ضغط الدم وتورم في الوجه.

مديحة يسري تستغيث برئيس الوزراء المصري بسبب مرضها! https://t.co/vsjwajOxSD pic.twitter.com/R3edcV3zAl — Ramallah Mix (@Ramallah_Mix) May 21, 2018

وتعد مديحة يسري من أبرز ممثلات السينما المصرية خلال فترة الخمسينيات والستينيات، واشتهرت بلقب "سمراء النيل"، ومن أشهر أفلامها "بنات حواء" و"الخطايا" و"الأفوكاتو مديحة" و"إني راحلة".