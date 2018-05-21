قرار حكومي مصري بشأن الممثلة مديحة يسري (صور)

وقرر رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، وبتصديق من القائد العام للقوات المسلحة، صدقي صبحي، بتحمل الدولة نفقة علاج الممثلة المصرية.
وتعرضت مديحة يسري لانتكاسة صحية منذ فترة، والتي دخلت على إثرها أحد المستشفيات الخاصة، وتعرضت لغيبوبة متقطعة ولارتفاع حاد في ضغط الدم وتورم في الوجه.
مديحة يسري تستغيث برئيس الوزراء المصري بسبب مرضها! https://t.co/vsjwajOxSD pic.twitter.com/R3edcV3zAl— Ramallah Mix (@Ramallah_Mix) May 21, 2018
وتعد مديحة يسري من أبرز ممثلات السينما المصرية خلال فترة الخمسينيات والستينيات، واشتهرت بلقب "سمراء النيل"، ومن أشهر أفلامها "بنات حواء" و"الخطايا" و"الأفوكاتو مديحة" و"إني راحلة".
غادة والي تزور الفنانة الكبيرة مديحة يسري بالمستشفى#بوابة_الحدث pic.twitter.com/BWOpm6f56H— بوابة الحدث (@El7dath) May 20, 2018
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