الصور الرسمية لزفاف الأمير هاري وميغان ماركل

أزاح قصر كنسينغتون، اليوم الإثنين 21 مايو/ أيار، الستار عن الصور الرسمية من الزفاف الملكي البريطاني، الذي جذب أنظار العالم.

نشر الحساب الرسمي للقصر، 3 صور رسمية من زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، تضم لقطة لهما مع والدة العروس، والملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانية، وجدة العريس، ويجلس بجوارها زوجها، الأمير فيليب، كذلك تتضمن الصورة والد العريس، ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، بالإضافة إلى الأمير وليام شقيق هاري، وزوجته "دوقة كامبريدج" كيت ميدلتون.

The Duke and Duchess of Sussex have released three official photographs from their Wedding day.



These photographs were taken by photographer Alexi Lubomirski at Windsor Castle, following the carriage procession. #RoyalWedding pic.twitter.com/WBim9EkI4D — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 21, 2018

وفي صورة أخرى، يظهر العريس الأمير هاري مع عروسه وهما يجلسان على سلالم، مبتسمين للكاميرا، بينما تحمل العروس في يدها باقة من الورود البيضاء.

The Duke and Duchess would like to thank everyone who took part in the celebrations of their Wedding.



They feel so lucky to have been able to share their day with all those gathered in Windsor and those who watched on television across the UK, Commonwealth, and around the world. pic.twitter.com/RSa9ukqxLF — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 21, 2018

أما الصورة الثالثة، فتضم هذه المرة العروسان مع مجموعة من الأطفال، الذين رافقوا ميغان ماركل خلال سيرها بمفردها في ممشى كنيسة سانت جورج في قعلة وندسور، حتى استقبلها حماها الأمير تشارلز، لكي يوصلها إلى عريسها ونجله الأمير هاري. The Duke and Duchess of Sussex with the Bridesmaids and Page Boys, taken by photographer Alexi Lubomirski in the Green Drawing Room of Windsor Castle. #RoyalWedding pic.twitter.com/nFaPQSIzVl

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 21, 2018

وعقد الأمير هاري وميغان ماركل قرانهما في قلعة ويندسور، قبل وقت قليل من اليوم السبت 19 مايو/ أيار.

وأدار المراسم كاهن "وندسور" مع كبير أساقفة "كانتربري"، جاستن ويلبي، والزعيم الروحي للطائفة الأنجليكانية، وسيشرفان على تبادل عهود الزواج

وأعلن قصر "بكنغهام"، اليوم، إن الملكة إليزابيث منحت الأمير هاري لقب "دوق ساسكس"، مما يعني أن زوجته أصبحت دوقة بعد مراسم الزفاف الملكي.

وحضر حفل الزفاف الملكي، مجموعة من مشاهير الفن والإعلام، مثل الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته من أصول لبنانية أمل علم الدين، ونجم كرة القدم الإنجليزي، ديفيد بيكهام وزوجته، والإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري.