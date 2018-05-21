المدعوون للزفاف الملكي يسعون للتربح منه بهذه الطريقة

استغل المدعوون لزفاف الأمير هاري وميغان ماركل شهرته حول العالم، وبدأوا في مساعيهم للتربح ماديا منه، باعتبار أنه مناسبة تاريخية.

حاول بعض المدعوين للزفاف أن يبيعوا حقيبة الهدايا المجانية، التي تلقوها أثناء حضورهم المناسبة، وذلك عبر موقع "إي باي" العالمي للتسوق الإلكتروني، وفقا لموقع "أوكايغ".

© Photo / Twitter/ KensingtonRoyal الصور الرسمية لزفاف الأمير هاري وميغان ماركل

وعرض البعض هذه الحقيبة للبيع على الموقع، مقابل أكثر من 400 جنيه استرليني (ما يقرب من 2000 ريال سعودي).

وتتضمن حقيبة هدايا "الزفاف الملكي"، عملات تذكارية من الشوكولاتة، ومياه معبأة، ومغناطيس للثلاجة، وأمر ملكي.

ووعد أحد البائعين لحقيبته عبر موقع "إي باي" أن المال الذي سيحصل عليه من بيعه لها، سيخصص للأعمال الخيرية.

Royal Wedding Guests Caught Selling Their Gift Bag On Ebay for £400 https://t.co/LjwqsoVAOZ pic.twitter.com/x7YTbqziAC — OkayGhana (@OkayGhana) May 21, 2018

وتم توزيع هذه الحقائب على 1200 من الجماهير، خلال حضورهم الزفاف الملكي، في قلعة وندسور، يوم السبت 19 مايو/ أيار الجاري.