رئيس أمريكي وزوجته على نتفيلكس... ميزانية إنتاجية ضخمة خصصت لهما

أعلنت شركة "نتفيلكس" أنها وقعت عقدا مع رئيس أمريكي وزوجته من أجل تقديم أعمال لصالح الشبكة.

وقالت الشبكة إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل وقعا عقدا مع الشكبة لتقديم "أفلام ومسلسلات" بميزانية كبيرة، حسب "سي إن بي سي".

وقال الرئيس الأمريكي السابق في بيان له إنه سعيد بعدما أصبح وزوجته ميشيل شركاء لنتفيلكس.

The Obamas are officially joining forces with Netflix #tictocnews https://t.co/vRZgBhy2jC pic.twitter.com/h1CnneEplQ — TicToc by Bloomberg (@tictoc) May 21, 2018

وأضاف أوباما أنه أحد أفراحه البسيطة وقت الخدمة العامة هي لقاء "الأشخاص الرائعين من كل الفئات، وجعلهم يشاركون تجاربهم مع الآخرين".

Now you can Netflix and chill with Obama! #TMZ pic.twitter.com/bkL5832NZe — TMZ (@TMZ) March 13, 2018

وأشار أوباما إلى أنه يتمنى تنمية الأصوات الموهوبة والقادرة على تعزيز التعاون بين الشعوب، ومساعدتهم على مشاركة قصصهم مع العالم بأسره".