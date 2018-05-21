وفاء عامر تكشف سر المشهد المحذوف من "نسر الصعيد"

قالت الفنانة المصرية وفاء عامر إن مشهدها الذي تم حذفه من مسلسل "نسر الصعيد" كان في إطار الدراما.

ونفت الفنانة المصرية أن يكون المشهد احتوى على أي "ابتذال".

وأضافت وفاء عامر أن المشهد الذي حذفته الرقابة من المسلسل كان مقررا له أن يتم تصويره "داخل السرير وبملابس أخرى"، لكنها رفضت تأديته بهذا الشكل.

وأشارت وفاء عامر إلى أن هناك مشاهد أخرى "جريئة" تجمع بين الفنان المصري محمد رمضان والممثلة التونسية درة.

وكان محمد رمضان، بطل مسلسل "نسر الصعيد"، قد نشر على صفحته الرسمية بموقع "إنستغرام" مشهدا محذوفا من المسلسل.

واتهم المتابعون للمسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي محمد رمضان ووفاء عامر بأنهم يروجون للايحاءات الجنسية.