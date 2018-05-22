إليسا تتعرض للتجاهل في مهرجان "كان" السينمائي (فيديو)

تعرضت المطربة اللبنانية إليسا، لموقف محرج أثناء حضورها فعاليات الدورة الـ71 لمهرجان "كان" السينمائي الدولي.

رصدت الكاميرات الناقلة للحدث، وقوف إليسا أمام عدسات المصورين لكي يلتقطوا صورا لها وهي على السجاة الحمراء، إلا أنهم تجاهلوها.

في البداية، وقفت إليسا أمام بعض المصورين، ولكنهم لم يعيروا انتباها لها، وهو ما جعلها تقول لهم "أوكي"، ثم سارت للأمام قليلا، لتقف أمام مجموعة أكبر من المصورين، ولكنهم لم يلتقطوا صورا لها.

Elissa Arrival To The Red Carpet Of Cannes international Film Festival In Elie Saab Silk Tulle Cape Pink Dress #Elissa @elissakh#ElieSaab #Cannes2018 #CannesFilmFestival2018 pic.twitter.com/rirR8u1LSL — Amr Mohamed (@AmrMoha94051490) May 19, 2018

​وأطلت إليسا في مهرجان "كان" بفستان زهري اللون، من تصميم إيلي صعب.

واختتم مهرجان "كان" فعاليات دورته الـ71 السبت 19 مايو/ أيار الجاري.

وفاز الفيلم الدرامي الياباني "شوب ليفتر" للمخرج هيروكازو كوري-إيدا بجائزة "السعفة الذهبية" لأفضل فيلم في مهرجان "كان" السينمائي، يوم السبت 19 مايو/ أيار.

بينما فازت المخرجة اللبنانية نادين لبكي بجائزة لجنة التحكيم عن فيلمها "كفرنحوم"، في ختام الدورة الـ71 لمهرجان "كان" السينمائي.