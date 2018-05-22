هذا المسلسل يتابعه محمد صلاح في رمضان

كشف جناح فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن المسلسل الذي يحرص على متابعته خلال شهر رمضان هذا العام.

وشارك صلاح صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وهو يتابع المسلسل العربي الكوميدي "سك على إخواتك"، الذي يبث على قناة "إم بي سي مصر"، ومن بطولة الممثل المصري علي ربيع.

ستوري محمد صلاح وهو بيتفرج علي مسلسل #سك_على_أخواتك اي تجاح بعد هذا للمسلسل pic.twitter.com/Xa6Q37qRd7 — عَــــــــــبدُالرَحمْن 🌸🍃 (@Body95_official) May 22, 2018

ومن جانبه، عبر علي ربيع عن سعادته، على متابعة محمد صلاح لمسلسله، وذلك من خلال صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وكتب مع المنشور: "صلاح بيتفرج علينا".

يذكر أن علي ربيع من أبرز نجوم فرقة "مسرح مصر"، التي أسسها الممثل المصري أشرف عبد الباقي، والتي تعرض عروضها على قناة "إم بي سي مصر".

ومسلسل "سك على إخواتك"، من بطولة علي ربيع وصلاح عبد الله وسلوى خطاب وصبري فواز وهنا الزاهد وسهر الصايغ وميرنا نور الدين، وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج وائل إحسان

ويجسد علي رييع في أحداث المسلسل، دور شاب صعيدي يتولى إدارة شركة والده في المدينة الكبرى، ويصبح مسؤولا عن إخواته البنات.