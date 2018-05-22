ردود فعل واسعة على "خضراوات" شيرين عبد الوهاب (فيديو)

وتظهر شيرين في الفيديو، وهي تجمع خضراوات من حديقة منزلها، من أجل تناولها على وجبة الإفطار في شهر رمضان، وكتبت معه "يلا نجهز الفطار".
ويقترب فيديو تجميع شيرين عبد الوهاب لخضراوات منزلها من تحقيق 3 ملايين إعجاب، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".
واتسمت غالبية التعليقات على الفيديو عبر "إنستغرام"، بالإعجاب من زرع شيرين لخضراواتها الخاصة، وتهنئتها بحلول شهر رمضان.
من ناحية أخرى، تستعد المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، لإحياء أول حفل غنائي لها في السعودية، سيقام في شهر يونيو/ حزيران المقبل.
وأعلنت شيرين عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها ستحيي الحفل في تاريخ 19 يونيو، في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في جدة.
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