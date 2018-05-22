ردود فعل واسعة على "خضراوات" شيرين عبد الوهاب (فيديو)

أثار فيديو شاركته المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل واسعة.

وتظهر شيرين في الفيديو، وهي تجمع خضراوات من حديقة منزلها، من أجل تناولها على وجبة الإفطار في شهر رمضان، وكتبت معه "يلا نجهز الفطار".

ويقترب فيديو تجميع شيرين عبد الوهاب لخضراوات منزلها من تحقيق 3 ملايين إعجاب، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

A post shared by Sherine Abdel-Wahab (@sherine) on May 21, 2018 at 6:43am PDT

واتسمت غالبية التعليقات على الفيديو عبر "إنستغرام"، بالإعجاب من زرع شيرين لخضراواتها الخاصة، وتهنئتها بحلول شهر رمضان.

من ناحية أخرى، تستعد المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، لإحياء أول حفل غنائي لها في السعودية، سيقام في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وأعلنت شيرين عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها ستحيي الحفل في تاريخ 19 يونيو، في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في جدة.