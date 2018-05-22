بعد 6 أيام فقط من عرضه... الأخطاء تتوالى في مسلسل محمد رمضان "نسر الصعيد"

لم يعرض من حلقات مسلسل "نسر الصعيد" حتى الآن سوى 6 حلقات، لكن رصد المتابعون للمسلسل أكثر من خطأ وقع فيه مخرج العمل ياسر سامي.

الخطأ الجديد كان ظهور الميكروفون الخاص عند إحدى الفنانات في مشهد يجمعها بمحمد رمضان.

خطأ جديد في مشاهد "نسر الصعيد".. خلال المشهد، ظهر "المايك" الذي كانت ترتديه الممثلة في ظهر الفستان، ولكن مع عرض المسلسل على "يوتيوب"، تداركت القناة الخطأ ولم يظهر المايك في المشهد

مصراوي| https://t.co/TpeMIV4WQV pic.twitter.com/N10GKjqitt — اخبارك.نت (@akhbarak) May 22, 2018

وكانت الحلقة الأولى من المسلسل قد احتوت على خطأ آخر، حيث يلعب الطفل "زين" (محمد رمضان وهو صغير) بكرة قدم لم تظهر سوى في السنوات الأخيرة، بينما أحداث الحلقة تدور عام 1998.

كما رصد المتابعون تغير ندبات وجه محمد رمضان في دور "صالح القناوي" حيث كانت تظهر فى أماكن مختلفة في كل مشهد.

وفي الحلقة الثانية من المسلسل ظهر "ميدان رمسيس" بوسط القاهرة وهو ممتلىء بالناس، وفي المشهد الذي يليه يظهر الميدان خاليا من المارة تماما.

وفي أحد المشاهد التي يقوم فيها محمد رمضان بالقفز في المياه من أعلى كوبري (جسر)، يظهر جمع من المواطنين يشاهدون تصوير المشهد.

مسلسل "نسر الصعيد" يشارك في بطولته إلى جانب محمد رمضان وفاء عامر وباسل الزارو ودرة، وهو من تأليف محمد عبد المعطي.