برنامج مقالب يثير أزمة مع الشرطة السودانية

فجر برنامج مقالب مذاع على قناة سودانية محلية أزمة بينه وبين الشرطة السودانية، بسبب إساءته لصورتها، وتقديم صورة غير حقيقية عنها، وهو ما دعاها إلى وقف عرضه.

وأشارت الشرطة في انتقادها للبرنامج، والذي يحمل اسم "عليك واحد"، إلى أنه يتضمن مشاهد تخالف القانون في تعاملها بعنف مع المواطن، وهو ما سيرسخ صور ذهنية سيئة من قبل المشاهدين بكافة أعمارهم تجاه الشرطة السودانية، وفقا لموقع "النيلين" الإخباري السوداني.

© REUTERS / PHIL NOBLE حقيقة وقوع محمد صلاح ضحية في برنامج رامز جلال للمقالب

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة إنه تم الاتفاق مع قناة "سودانية 24" على إيقاف برنامج الكاميرا من أجل مراجعته.

وأفاد الفريق شرطة حقوقي عمر المختار محمد حاج النور، رئيس هيئة التوجيه والخدمات والناطق الرسمي للشرطة، بأنهم أرسلوا خطابا واضحا وصريحا بإيقاف العمل الدرامي (كاميرا خفية)، الذي يقدم عبر قناة "سودانية 24"، والذي وجد استنكارا كبيرا من الأوساط الشرطية، إذ تناول العمل في كل حلقاته كثير من ضوابط العمل الشرطي بصورة غير صحيحة وغير لائقة، ابتداءا من الزي الشرطي وأعمال الشرطة الإدارية والجنائية، علما بأن العمل لم يتم التصديق له من جهة الإختصاص وهي الشرطة.

ومن ناحيتها، نشرت قناة "سودانية 24" بيانا، أكدت فيه على أن الشرطة جهازا قوميا، وركنا أساسيا من أركان وأعمدة الدولة السودانية، وهي محل احترام وتقدير لجهة موقعها كمؤسسة وطنية راسخة، ولما تقوم به من الحماية للوطن والمواطنين وبسط الأمن والرقابة وغيرها من المهام والوظائف المعلومة للكافة.

وأكدت القناة أنها ستصل إلى حلول وفاقية مع إدارة الشرطة، وأنها ستتجاوز سوء التفاهم الناشب عبر الحوار والتواصل، ورسوخ الاحترام المتبادل بينهما.