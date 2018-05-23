السعودية تصنع أول روبوت متحدث بالعربية (فيديو)

وأكد الدكتور فيصل سالم السرهيد، صاحب المشروع، أنه استوحى فكرته من انتشار الأخبار حول مخاطر الذكاء الاصطناعي، وخاصة بعد رؤيته اهتمام المملكة في الروبوتات، بعد انطلاق مشروع "نيوم" بالمملكة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
وعما يتميز به الروبوت "مسالم"، فأوضح السرهيد أنه الأول من نوعه في العالم القادر على الحوار باللغة العربية واللهجة العامية، كما حافظ آيات قرآنية وبعض الأحاديث النبوية ومعلومات عامة عن السعودية ودولة الإمارات، كذلك هو قادر على استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعلم بعد كل محادثة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)