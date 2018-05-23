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11:59 23 مايو/ أيار 2018
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    الوصايا السبع لتتحول إلى شخص بقوة "64 حصانا"

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
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    البعض منا يشعر بعد فترة أنه بات أضعف، وجسدك لا يقوى على تنفيذ المهام التي ترغب في أدائها، وتشعر أن قوتك تنهار بصورة تدريجية.

    لكن ما الحل لتلك الحالة؟، والتي يجيب عليها تقرير نشرته مجلة "كليفلاند كلينك" الطبية الأمريكية.

    وقالت المجلة الأمريكية: "الحكمة التقليدية، تتحدث عن أي شيء يتعلق بجسم الإنسان، فأصعب المناطق الحساسة هي القلب".

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    وأشارت إلى أن القلب متوسط نبضاته 100 ألف مرة، ويضخ الدم لأوعية دموية يزيد طولها عن 60 ألف ميل، فإذا كان القلب يعاني من أي مشاكل يترتب بالتالي على النشاط البدني للجسم.

    وأوضحت "أثناء التمارين المتوسطة وعالية الكثافة، أو خلال أداء المهام الشاقة، تحتاج عضلات وأنسجة الجسم المزيد من المغذيات والأوكسجين، والتي يتم من خلال تدفق الدم بكفاءة أكبر".

    وتابع "لذلك يحتاج الجسم لقلب يتحرك بسرعة وقوة أكبر، لكي يتمكن من تلبية الاحتياجات اللازمة لعضلات جسمه، حتى لا تخذله".

    ونقلت المجلة الأمريكية، تصريحات عن طبيب القلب الوقائي، هيثم أحمد.

    وقال أحمد:

    "قلبك هو عضلات جسمك، كلما كانت تلك العضلة ذات الرأسين تتحرك بقوة كلما كنت أقوى وأكثر تحملا".

    وأضاف "كلما كان قلبك يعمل بكفاءة أكبر، كلما كان يخرج كمية أكبر من الدم مع كل نبضة، بالتالي يحسن قدراتك الجسدية بصورة كاملة، وربما يجعلك أقوى أضعاف من المرات السابقة التي كان قلبك أضعف فيها".

    وقدم أستاذ القلب الوقائي، ما وصفها بالوصايا السبع، حتى تحظى بقلب بقوة "64 حصان":

    1- عليك أن تعلم أن العضلات والأنسجة أكثر قدرة على استخراج الأوكسجين من الدم، حتى خلال فترات استراحتك، فعليك أن تأخذ قسطا من الراحة، حتى لا تجهد قلبك.

    2 — كن متعاطفا مع قلبك فإجهاده سيجعله أضعف بصورة كبيرة، لذلك تجنب الأنشطة التي تجعل قلبك يبدو عليه الإجهاد بصورة أكبر.

    3 — تجنب الصوديوم: وهو ما يكون متوفرا بصورة أكبر في الملح والمشروبات الغازية، ولتقليل أضراره يمكنك ضرب الماء بصورة مكثفة عقب تناول أي شيء تحتوي على صوديوم.

    4 — جرب نظام الحمية الصحي "ريجيم" التي تجعل نظامك الغذئي يحتوي على أطعمة غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم.

    5 — الحد من تعاطي الكحوليات، فكوبين أو ثلاثة فقط، يمكن أن تضعف قلبك بصورة غير مسبوقة.

    6 — تجنب مشروب "عرق السوس الأسود"، فهو يحتوي على حمص "الجليسيرهيزنك" الذي يتسبب في ارتفاع ضغط الدم وضعف عضلة القلب.

    7- 150 دقيقة من التدريبات المعتدلة لقلبك كل أسبوع سيؤدي إلى ضخ دم أكبر إلى عضلاتك، وستؤدي إلى شعورك بتغير قدراتك على مرار الأسبوع بصورة غير مسبوقة.

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