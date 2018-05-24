3 نصائح لحرق دهون "الكرش"

كشف أحد المتخصصين في إنقاص الوزن، عن 3 نصائح تساعد في حرق دهون البطن.

ونشر المدرب، المتخصص في حرق الدهون، كارتر جود، هذه النصائح على حسابه بموقع إنستغرام، وذلك لدحض بعض الخرافات التي تدور حول كيفية حرق دهون الكرش.

A post shared by Carter Good • Fat loss Coach (@cartergood) on May 10, 2018 at 6:30am PDT

ويفهم كارتر جيدا خصوصيات وعموميات خسارة الوزن، إذ أنه خسر حوالي 36 كيلو جرام مؤخرا، بحسب موقع PopSugar المختص في اللياقة البدنية.

يقول كارتر سواء كان هدفك إنقاص الوزن أو بناء عضلات، أو حرق دهون البطن عليك المداومة على هذه النصائح الثلاث:

1- "جسمك بحاجة إلى تناول ما يكفي من السعرات الحرارية لتحقيق أهدافك". فإذا كنت تحاول خسارة الوزن، فقد ينتج عن ذلك نقص في السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى حرق الجسم سعرات حرارية أقل".

2- "تحتاج إلى اتباع خطة تدريبات رياضة منظمة جيدا". إذا كنت ترغب في الاستفادة من ممارسة الرياضة، ركز على التدريب القوي والمنظم".

3- "التحلي بالصبر". ليس من المتوقع تحقيق نتائج، سريعة لذلك عليك التحلي بالصبر، فلن تحدث تغييرات ملحوظة بالجسم في غضون بضعة أسابيع أو أشهر.