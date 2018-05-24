رامز جلال عن حسام البدري في "رامز تحت الصفر": عدو الضحك... وجماهير الأهلي "فرحانة"

استضاف برنامج المقالب "رامز تحت الصفر" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، المدير الفني السابق للنادي الأهلي حسام البدري ليكون ضيف الحلقة الثامنة.

وقال رامز جلال عن البدري "ضيفنا النهار ده الضحك ما يعرفش طريق شفايفه، الكآبة هي شعاره في الحياة".

واعتبر عدد من متابعي البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي أن جمهور الأهلي "سعيد" بالمقلب الذي تعرض له حسام البدري، لعدم رضاهم عن فريقهم في الفترة الأخيرة.

جمهور الاهلي اكتر واحد فرحان من الي بيتعمل مع حسام البدري في رامز تحت الصفر هو ليه قرفان علي طول كده — ahmed gamal helal (@ahmedgamalhela2) May 24, 2018

​وقال متابع "تقريبا مصر كلها مستنية حلقة حسام البدري"، وأكد آخر أن حسام غالي سيفرح بهذه الحلقة.

أخيرا جات الحلقة اللي مستنيها كل أهلاوي ، نشكر رامز علي الواجب اللي عمله مع حسام البدري ده.. — Mayy Saied (@mayy_saied) May 24, 2018

​وتحدث البدري عن عدد من لاعبي الأهلي وقال عن عبد الله السعيد إن "ظروفه صعبة".