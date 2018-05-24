رامز جلال عن حسام البدري في "رامز تحت الصفر": عدو الضحك... وجماهير الأهلي "فرحانة"

وقال رامز جلال عن البدري "ضيفنا النهار ده الضحك ما يعرفش طريق شفايفه، الكآبة هي شعاره في الحياة".
واعتبر عدد من متابعي البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي أن جمهور الأهلي "سعيد" بالمقلب الذي تعرض له حسام البدري، لعدم رضاهم عن فريقهم في الفترة الأخيرة.
جمهور الاهلي اكتر واحد فرحان من الي بيتعمل مع حسام البدري في رامز تحت الصفر هو ليه قرفان علي طول كده— ahmed gamal helal (@ahmedgamalhela2) May 24, 2018
بجد انا مبسوط في حسام البدرى.😂🙋🏻♂️— ツ SH3WAZA.♛ (@mostafa_nasr0) May 24, 2018
وقال متابع "تقريبا مصر كلها مستنية حلقة حسام البدري"، وأكد آخر أن حسام غالي سيفرح بهذه الحلقة.
أخيرا جات الحلقة اللي مستنيها كل أهلاوي ، نشكر رامز علي الواجب اللي عمله مع حسام البدري ده..— Mayy Saied (@mayy_saied) May 24, 2018
وتحدث البدري عن عدد من لاعبي الأهلي وقال عن عبد الله السعيد إن "ظروفه صعبة".
#رامز_تحت_الصفر | حسام البدري عن عبد الله السعيد ظروفه صعبه جدا ورد هيستيري من رامز جلال #رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/6bFmqKl7qH— MBC مصر (@mbcmasr) May 24, 2018
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