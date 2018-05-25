رونالدينيو يتزوج من صديقتين في ليلة واحدة

وبحسب ما جاء في صحيفة The Sun البريطانية، فإنه من المقرر أن يعقد النجم البرازيلي قرانه في شهر أغسطس/آب المقبل على كل من خطيبتيه، بريسيلا كويلهو وبياتريس سوزا.

Ronaldinho to marry two women at same time after living with them at his £5m Rio mansion https://t.co/h6qsYwf1Pn pic.twitter.com/I2wkpzzsRC — Yvonne Nelson's Son (@_theYNnels) May 24, 2018

وبحسب الصحيفة فإن المرأتين يعيشان في "وئام" مع نجم برشلونة السابق منذ ديسمبر/ كانون الأول في قصره الذي يبلغ سعره 5 مليون يورو بمدينة ريو دي جانيرو.

وبدأ رونالدينيو، الذي ادعى أنه "بارع في تعدد الزوجات"، مواعدة بياتريس بداية من عام 2016، في حين استمرت علاقته مع بريسيلا، الذي بدأت علاقته بها قبل ذلك بعدة سنوات.

Meet the two Women Brazilian Iconic Footballer, Ronaldinho plans to Marry at the same time (See Photos) https://t.co/TbnApO2pRj pic.twitter.com/DJS05JIj18 — NGMill (@NGMILL_) May 24, 2018

تضيف الصحيفة أن كل من المرأتين تتلقيان "بدل نقدي" يبلغ 1500 يورو من لاعب كرة القدم لإنفاقها كما يحلو لهن.

وقال إنه سوف يتزوج منهن في حفل خاص داخل عمارات سانتا مونيكا، في منطقة بارا دا تيجوكا الراقية في مدينة ريو، حيث يعيش منذ عام 2015.