"واتسآب يعرف عنك الكثير"… لكن هناك طريقة "رائعة" لمعرفة كل ذلك

ينتاب مستخدمو مواقع وتطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي حالة من الذعر حول ما تعرفه هذه التطبيقات عنهم، وذلك بعد تسريب بيانات مستخدمي فيسبوك عبر شركة كامبريدج أناليتيكا.

ومن بينها "واتسآب" الذي يستخدمه أكثر من 1.4 مليار شخص حول العالم. وبناء على طلب من الاتحاد الأوروبي بدأ "واتسآب" في توفير تقرير يسمى بتقرير الشفافية، وهو الوثيقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الشبكات الاجتماعية وتطبيقات المراسلة الفورية، يتيح للمستخدمين معرفة كل شيء يعرفه التطبيق عن المستخدمين، بحسب موقع Softonic المختص في أخبار التقنية.

How to Download All Your Account Data from WhatsApp https://t.co/sEIQrQbc5O pic.twitter.com/RZ6q7YOTvZ — DailyInfoTech (@DailyInfoTech) May 23, 2018

ووفقا للموقع طرحت هذه الميزة في النسخ العادية من التطبيق اليوم 25 مايو/آيار، وهو الموعد النهائي لقرار الاتحاد الأوروبي بتوفير هذه الميزة.

وفي حال عدم توفر الميزة في النسخة العادية، يمكن تحميل النسخة التجريبية من التطبيق عبر (هذا الرابط) إذ تسمح أحدث نسخ "بيتا" من التطبيق (إصدار 2.18.128) للمستخدمين تحميل تقرير الشفافية.

وبعد تحميل التطبيق، نذهب إلى الإعدادات، ومنها إلى "الحساب" حيث يظهر خيار جديد باسم "طلب معلومات حسابي".

وتستغرق عملية إعداد التقرير ما بين يوم إلى 3 أيام، ومع ذلك، يقول بعض المستخدمين إنه لا يستغرق سوى بضع ساعات.