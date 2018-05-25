دراسة: الأموال "وحدها" تساعد في الإقلاع عن التدخين

وجدت دراسة حديثة أن المال يساعد على الإقلاع عن التدخين أفضل من أي وسيلة أخرى، بما فيها السجائر الإلكترونية.

ويثير تساؤل "هل السجائر الإلكترونية تساعد الناس على الإقلاع عن التدخين حقا؟" جدلا كبيرا أمام المدخنين وصناع القرار على حد سواء، بحسب ما جاء في تقرير لشبكة CBS News الأمريكية.

Money helps smokers quit better than e-cigarettes, study finds https://t.co/qHQdtazK3H pic.twitter.com/ewR0QxuKtb — CBS News (@CBSNews) May 24, 2018

وكشفت الدراسة أن السجائر الإلكترونية ليست أفضل من الأدوات التقليدية في منع التدخين، والشيء الوحيد الذي ساعد حقا فى الإقلاع عن التدخين هو دفع أموال للمدخنين للتوقف عن هذه العادة.

وقال الدكتور سكوت هالبيرن من جامعة بنسلفانيا إنه عند استخدام السجائر الإلكترونية "لم يتحسن عدد الأشخاص الذين توقفوا عن التدخين".

وأَضاف:

أن أفضل طريقة لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين هي أن تدفع لهم مالا.

وعلى الرغم من ذلك، واجهت الدراسة انتقادات، وقال منتقدو الدراسة إن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، في ما شككوا في فعالية النتائج على باقي المدخنين مقارنة بباقي أساليب منع التدخين.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت لجنة طبيبة أمريكية تضم خبراء في مكافحة التدخين إن استخدام السجائر الإلكترونية تساعد في الحد من التدخين، على عكس هذه الدراسة، لكنهم قالوا إن الأمر يحتاج مزيدا من البحوث.

والسجائر الإلكترونية عبارة عن أجهزة تعمل بالبطارية وتحتوي مواد أقل سمية من السجائر التقليدية.