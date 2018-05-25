فنانة مصرية تؤكد علمها بمقلب "رامز تحت الصفر"... لكنها نطقت الشهادتين عندما رأت النمر

كشفت الفنانة المصرية، ريهام عبد الغفور، إنها كانت على علم بمقلب رامز جلال في برنامج "رامز تحت الصفر".

وقالت ريهام عبد الغفور، إن الكابتن مجدي عبد الغنى اتصل بها وأخبرها بتصوير برنامج ترفيهي "أشبه ببرامج المقالب"، حسب مجلة سيدتى.

وأكدت ريهام عبد الغفور أنها عندما رأت شبيه هيكتور كوبر، مدرب منتخب مصر لكرة القدم، فى البرنامج لم تتحدث "ومشت البرنامج".

وأضافت أنه بعد تصوير الجزء الأول من البرنامج مع مجدى عبد الغنى أبلغوها أنها ستذهب إلى الملعب الذي يحتضن مباراة المنتخب المصري، وفي طريق الذهاب "ظهر لنا نمر ودب، وساعتها نطقت الشهادتين وتيقنت بموتي في الحال".

ولم تعرض الحلقة التى تظهر فيها ريهام عبد الغفور حتى الآن ضمن حلقات برنامج "رامز تحت الصفر".

ويتنكر رامز جلال في شخصية هيكتور كوبر، ضمن أحداث برنامجه "رامز تحت الصفر"، كعامل إضافي لإقناع ضحيته بحقيقة تشجعيه للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم في روسيا.