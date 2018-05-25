المئات يسارعون نحو الكنز... الإعصار المدمر يفاجئ اليمنيين (فيديو)

غزت الأسماك شواطئ اليمن، جراء الإعصار المداري "ماكونو"، الذي وصل اليابسة، يوم السبت، في شمال غرب منطقة أرض الصومال وفي جيبوتي، بعد ثلاثة أيام من تشكله في خليج عدن.

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع مصورة، تظهر عددا هائلا من الأسماك التي هرع إليها مواطنون بأعداد كبيرة لصيدها، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير عديدة إلى خسائر بشرية كبيرة جراء الإعصار، ووصفوا ذلك بأنه خير كثير.

وكان إعصار "ماكونو" قد ضرب خلال الساعات الماضية محافظة أرخبيل سقطرى، متسببا في فقدان 19 شخصا وغرق وجنوح 7 سفن بينها 4 خاصة بالصيد، ونزوح أكثر من 200 أسرة وعزل مدينة حديبو عاصمة المحافظة عن المناطق الغربية والجنوبية، جراء سيول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى انهيار عدد من الطرق، ما دفع الحكومة اليمنية إلى إعلان سقطرى محافظة منكوبة وناشدت لإغاثتها.

#اعصار_ماكونو. حمل لليمنيين في حضرموت الخير.

عشرات الاف الاسماك على الشواطيء pic.twitter.com/bdchj0LCHO — صوت المحاني (@mahani_1) May 24, 2018

وقال السفير السعويد في اليمن محمد آل جابر في تغريدة على "تويتر": "تستعد طائرات القوات المشتركة السعودية المحملة بعشرات الآلاف من أطنان المواد الإغاثية والإيوائية والطبية المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتوجه لإغاثة ومساعدة الأشقاء في محافظة سقطرى اليمنية حال تحسنت الظروف".

واعتبر خبراء الأرصاد إعصار "ماكونو" من الدرجة الأولى ومكانه بالضبط، الجزء الشمالي الغربي من بحر العرب، ومن المتوقع أن يتحرك إلى الشمال والشمال الغربي.

جدير بالذكر أن إجمالي ما تكبده قطاع الصيد البحري في اليمن من خسائر بسبب الحرب بلغ 3.1 بليون دولار، فيما بلغ عدد القتلى من الصيادين 133، وعدد الصيّادين الذين فقدوا مصادر دخلهم نحو 36 ألف صياد، وفقا لتقرير حكومي في أبريل من العام الماضي.