انهيار شيرين عبد الوهاب... 12 لفظ خارج و"علقة موت" لـ"رامز تحت الصفر" (فيديو)

وفور أن كشف مقدم البرنامج، رامز جلال، عن شخصيته لشيرين عبد الوهاب، حتى انهالت عليه بوابل من الألفاظ الخارجية، التي وصلت إلى 12 لفظ، بالإضافة إلى ضرب مبرح، والذي وصفته قناة "إم بي سي" بأنه "علقة موت".

وكانت شيرين عبد الوهاب تقول لرامز جلال خلال ضربها له، إنها حذرته من الإيقاع بها في برامجه للمقالب.

وفي بداية الحلقة، طلبت شيرين عبد الوهاب فور وصولها للأستوديو، وقبل إجراء مقابلتها مع الكابتن، مجدي عبد الغني، أن تدخل الحمام.

وتدور فكرة برنامج "رامز تحت الصفر"، حول استضافة عدد من النجوم العرب في روسيا لدعم المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، ولكنهم يقعون هناك في مقلب الممثل المصري، رامز جلال، بعد أن يتنكر في صورة مدرب منتخب مصر، هيكتور كوبر، وبمساعدة من لاعب الكرة المصري المعتزل، مجدي عبد الغني.