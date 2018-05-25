أول تعليق من شيرين عبد الوهاب عن ضربها لـ"رامز تحت الصفر"

بعدما أذيعت حلقة شيرين عبد الوهاب، في برنامج المقالب "رامز تحت الصفر"، الجمعة 25 مايو/ أيار الجاري، علقت المطربة المصرية على ما جرى في الحلقة، من ضربها وإهانتها للفنان المصري رامز جلال.

غردت شيرين عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أعتقد كفاية كده أوي على صداقتنا يا رامز".

أعتقد كفاية كده أوي على صداقتنا يا رامز 🙄😂 @ramezgalal — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) May 25, 2018

وكانت شيرين عبد الوهاب قد انهالت على رامز جلال بالضرب والسباب، بعدما كشف لها عن شخصيته الحقيقية، ونزع ماكياج المدير الفني للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم، هيكتور كوبر.

وكانت شيرين عبد الوهاب تقول لرامز جلال خلال ضربها له، إنها حذرته من الإيقاع بها في برامجه للمقالب.

وتدور فكرة برنامج "رامز تحت الصفر"، حول استضافة عدد من النجوم العرب في روسيا لدعم المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، ولكنهم يقعون هناك في مقلب الممثل المصري، رامز جلال، بعد أن يتنكر في صورة مدرب منتخب مصر، هيكتور كوبر، وبمساعدة من لاعب الكرة المصري المعتزل، مجدي عبد الغني.