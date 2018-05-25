أحلام تبكي على الهواء وتشاهد تقليد ساخر لها (فيديو)

أنهى برنامج تلفزيوني الخلاف القائم بين المطربة الكويتية نوال، والمطربة الإماراتية أحلام، بعدما بادرت الأخيرة بالاعتذار.

أثناء حلول أحلام، ضيفة في برنامج "مجموعة إنسان"، على قناة "إم بي سي" السعودية، مساء الخميس 24 مايو/ أيار الجاري، عرض لقطات من لقاء مع نوال الأسبوع الماضي، وهي تستعرض أوجه هجوم أحلام عليها في أكثر من مناسبة، ومنها عندما قالت قبل حفل نوال مع المطرب السعودي محمد عبده، إن أي مطرب يغني معه يحترق.

وبعد انتهاء عرض اللقطات في الحلقة، أكدت أحلام أنها عندما صرحت بأن أي فنان يغني مع محمد عبده يحترق، لم تقصد نوال الكويتية في حد ذاتها، وإنما أي مطرب، حتى لو كان هي نفسها.

وأشارت إلى أن هناك أشخاصا أوقعوا بينها وبين نوال، مشددة أنها تحبها وتكن لها كل التقدير والاحترام.

ولفتت أنها طلبت من المتسابقين في الموسم الأخير من برنامج "ذا فويس" أن يؤدون أغنيات لنوال، كتعبير عن احترامها لها ولفنها.

وأعلنت أحلام عن طويها لصفحة خلافها مع نوال الكويتية، وذلك لأن أمرها يعنيها جدا.

ومن جانبها، اتصلت نوال الكويتية بأحلام في برنامج "مجموعة إنسان"، لكي تقبل منها اعتذارها، وأكدت لها بأنها أكرم منها لأنها من بادرت بالاعتذار.

ولم تتمالك كلا المطربتين دموعهما أثناء تصالحهما في البرنامج.

وانا فقدتج يا اختي الغالية ام حنين ، ❤️🌹 #احلام_في_مجموعة_انسان pic.twitter.com/rJrWtMVdx2 — AHLAM 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) May 25, 2018

وعرض برنامج "مجموعة إنسان" فيديو لتقليد الممثلة الكويتية هيا الشعيبي لأحلام في البرنامج الساخر "واي فاي"، لمعرفة رأيها فيها.

وبعد انتهاء الفيديو، أكدت أحلام بأنها معجبة بتقليد الشعيبي لها.

​