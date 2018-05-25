إلزام "سامسونغ" بدفع 533 مليون دولار لـ"أبل"

أمرت هيئة محلفين في المحكمة الفيدرالية الأمريكية، الخميس 24 مايو/ أيار الجاري، شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية بدفع 533 مليون دولار كتعويض مالي لشركة التكنولوجيا الأمريكية "أبل".

وألزمت "سامسونغ" بدفع الغرامة، بعد ثبوت نسخها لميزات تصميم هاتف "آيفون" المملوك لشركة "أبل"، في قضية براءة اختراع تعود إلى 7 سنوات، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وعلق المحلفون على مبلغ 5 ملايين دولار إضافية، كتعويضات لاستخدام " سامسونغ " بعض خصائص "آيفون".

ولكن من ناحيتها، قالت "سامسونغ" عبر محاميها جون كوين لقاضية محكمة العدل الجزائية الأمريكية لوسي كوه، "لا نعتقد أن الحكم مدعوم بالأدلة".

كما رفض محامي "سامسونغ" عرضا من القاضي، بإجراء المحلفين لمزيد من المداولات، مؤكدا أن شركته ستطعن في الحكم.

وتتمحور القضية موضوع النزاع في المحكمة، حول الواجهة مستطيلة الشكل مع زوايا دائرية، بالإضافة إلى الرموز الملونة المستعرضة على شاشة سوداء.