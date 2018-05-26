"جيمس بوند" يعود بفيلم جديد... وهذا موعد طرحه

وسيبدأ إنتاج الفيلم وهو الـ 25 في سلسلة أفلام بوند، في ديسمبر/كانون الأول في استديوهات "باينوود" البريطانية، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في خريف 2019، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

© AP Photo / Gregorio Borgia دراسة: هذا الممثل هو الأقل وسامة من بين كل الذين جسدوا "جيمس بوند"

وفي بيان، وصف المنتجان مايكل جي.ويلسون وباربرا بروكلي المخرج الذي نال جائزة الأوسكار عن فيلم "سلام دوج مليونير"، والمعروف أيضا بأفلام مثل "ترينسبوتينج" و"ستيف جوبز" بأنه "موهوب على نحو استثنائي".

وسبق أن عمل بويل مع كريج في فيلم قصير ضمن المراسم الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في لندن عام 2012، وجسد كريج في ذلك الفيلم دور بوند وهو يدخل قصر باكنجهام لتستقبله الملكة اليزابيث.

We’ve been expecting you… #Bond25, Daniel Craig’s 5th outing as 007, will be directed by Academy Award-winning Danny Boyle from an original screenplay by John Hodge. Production is set to begin on 3 Dec 2018. MGM will partner with Universal Pictures to release the film worldwide pic.twitter.com/h8fVhyYhyY — James Bond (@007) May 25, 2018

ويأتي الإعلان السابق نافيا لكل التقارير الصحفية، التي تكهنت خلال الأشهر الماضية، أن مخرج أحدث أفلام "جيمس بوند" سيكون البريطاني كريستوفر نولان، صاحب أفلام شهيرة وحائزة على جوائز الأوسكار، مثل "إنسيبشن" و"دانكيرك" و"ذا دارك نايت ريتورنز".

وسيتولى جون هودج الذي عمل مع بويل في "ترينسبوتينج" كتابة الفيلم الجديد الذي لا يحمل اسما بعد.

ويجسد دانييل كريج شخصية بوند منذ فيلم "كازينو رويال" عام 2006، وبعد أشهر من التكهنات بشأن إن كان سيعود للشخصية مرة أخرى عقب فيلم "سبكتر"، الذي قدمه عام 2015، أكد الممثل البالغ من العمر 50 عاما العام الماضي أنه سيرتدي سترة بوند الشهيرة للمرة الخامسة.

كانت الحسابات الرسمية لـ "جيمس بوند" على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت في وقت سابق، أن الفيلم الـ 25 من أفلامه سيتم طرحه في السينمات في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وسيسبق ذلك التاريخ عرض مبكر للفيلم في الصالات البريطانية، وذلك كتقليد تتبعه الشركة المنتجة لأفلام "بوند".

James Bond will return to US cinemas on November 8, 2019 with a traditional earlier release in the UK and the rest of the world. pic.twitter.com/6HnaDnfruK — James Bond (@007) July 24, 2017

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