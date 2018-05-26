"فيات كرايسلر" تستدعي 4.8 مليون سيارة بسبب "مثبت السرعة"

أعلنت شركة "فيات كرايسلر" لصناعة السيارات أنها تستدعي 4.8 مليون سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب عيب في الصناعة، قد يمنع السائقين من وقف تشغيل مثبت السرعة، وحذرت أصحاب السيارات من استخدام نظام التحكم في السرعة لحين تحديث البرمجيات.

وذكرت وكالة "رويترز" أمس الجمعة 25 مايو / أيار، أنه لم تحدث أي إصابات أو حوادث متعلقة بحملة الاستدعاء الكبيرة، التي أعلنت عنها الشركة الإيطالية الأمريكية، لكنها قالت إن تقريرا ورد إليها عن سائق سيارة من طراز دودج جورني إنتاج 2017، قال إنه عجز عن وقف تشغيل نظام تثبيت السرعة.

ولم تذكر شركة السيارات الإيطالية حجم التكلفة الناجمة عن عملية الاستدعاء ، التي أعلنت عنها.

وكانت الشركة تعرضت لغرامات فرضتها عليها الجهات الرقابية الأمريكية في 2015 وبلغ إجماليها 175 مليون دولار بسبب عيوب في نظم الأمان.

وبحسب "رويترز" فإن عملية الاستدعاء تشمل مجموعة من السيارات، التي تعمل بالبنزين، وذات ناقل حركة آلي من طرازات مختلفة إنتاج الفترة بين 2014 و2019.

وذكرت الشركة أن معظم السيارات، التي يجري استدعاؤها من طرز الفترة بين 2014 و2018.