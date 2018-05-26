"أخطاء كارثية" في أحدث هواتف "آيفون"

وتم التوصل إلى ذلك الاكتشاف الخطير، بعد العثور على مستنندات داخلية، أصدرتها شركة "أبل" للمحكمة، كجزء من دعوى قضائية مقامة ضدها، لفشل عمل شاشات هواتفها "آيفون"، بسبب تعرضها للثني، وهو ما يعرف بـ "مرض اللمس"، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.

ووفقا لوثائق المحكمة، فكشفت "أبل" أن أكثر هاتفان مصابان بـ "مرض اللمس"، هما " آيفون 6 " و"آيفون 6 بلس"، وأوضحت أن بهما عيوب في هيكليهما، تجعلما ينحيان بشكل حرفي، عند تعرضهما لضغط أثناء تواجدهما في جيب السروال.

كما كشفت الوثائق، أنه بعد تعرف "أبل" على وجود هذه العيوب في هاتفي "آيفون 6" و"آيفون 6 بلس" الأكبر حجما، حاولت تقوية جميع الموديلات التي تم إنتاجها بعد شهر مايو/أيار 2016، عن طريق إضافة المزيد من مادة الإيبوكسي المعدنية.

كما أن "أبل" زودت الهاتفين بهيكل مقوى من الألمنيوم، ولكنها نفت أن ذلك له علاقة بمشكلة الثني والانحناءة.

وحتى اليوم، ترفض "أبل" حدوث هذه الأخطاء في هواتفها "الآيفون"، وتزعم أن حالات الانحناء كانت "نادرة للغاية"، كما أنها طلبت من وسائل الإعلام أن تشهد بنفسها إجراءات اختبار لـ "آيفون".