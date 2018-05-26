"يجب أن تعرفها الآن"... 7 حيل لتسهيل استخدام "واتسآب"

يعتبر تطبيق "واتسآب" تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية في العالم، إذ يصل عدد مستخدمي التطبيق نحو 1.4 مليار مستخدم.

وتعود شعبية التطبيق إلى سبب وجيه؛ يتمثل في إنه يوفر للمستخدمين تجربة مميزة من الرسائل الفورية، فضلا عن التحديث والتطوير المستمر له.

ولدى "واتسآب" قائمة طويلة من الميزات المدعومة من مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية، لكن إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من التطبيق، إليك بعض الحيل الأساسية في "واتسآب"، والتي يجب معرفتها على الفور.

خط الرسائل

تعد الكتابة بخط "عريض" طريقة جيدة للتأكيد على أهمية كلمة أو عبارة ما. وكل ما تحتاج إليه للقيام بهذه الحيلة هو وضع الكلمة أو الجملة بين نجمتين، مثل: *ضع النص هنا*.

ويمكن أيضا الكتابة بالخط المائل أيضا للتأكيد على أهمية الكلام. ونستخدم في هذه الحيلة شيء مشابه لحيلة الكتابة بخط عريض، لكن باستخدام رمز آخر، إذ نضع الكلمة أو الجملة بين شرطتين على السطر، مثل _ضع النص هنا_.

How to create WhatsApp messages with bold, italics and strikethroughs https://t.co/xz6pNYThZB pic.twitter.com/TDp5cke3Ha — RADICALZ (@RADICALZlk) April 9, 2016

الاقتباس من رسائل أخرى

سواء كانت وتيرة كتابة الرسائل النصية سريعة جدا أو كانت ضمن محادثة جماعية، يعتبر الاقتباس واحدا من أفضل حيل التطبيق.

ولأخذ اقتباس من رسائل شخص آخر، عليك الضغط باستمرار على الرسالة المطلوبة، ثم اضغط على رمز السهم الذي يشير إلى اليسار (هو السهم الأول الذي يظهر في أعلى صفحة التطبيق). ومنها، يمكن إنشاء رد مرفق به الاقتباس.

Ever wondered how to quote a message in WhatsApp? https://t.co/HD9EDbc7aC pic.twitter.com/oD0vqvCCdp — Alphr (@alphr) May 17, 2018

وقف التحميل التلقائي

تعتبر ميزة "وقف التحميل التلقائي" أيضا واحدة من أفضل حيل التطبيق، إذ تساعد فعلا في توفير البيانات المستخدمة.

ولتوفير بيانات الهاتف، عليك تعطيل قدرة التطبيق على تحميل الصور ومقاطع الفيديو عبر بيانات الهاتف. ويتم ذلك عن طريق الذهاب إلى الإعدادات ثم إلى "البيانات والتخزين"، حيث يمكن التحقق أو إلغاء تحميل الصور والصوت والفيديو والوثائق عبر البيانات المتنقلة.

How to Stop WhatsApp from Auto-Downloading and Saving Photos, Videos, GIFs on Android, iPhone https://t.co/1lR5w5yE0U pic.twitter.com/sVTrvpVeao — mad-monkey.co.uk (@madmonkeynat) June 15, 2017

مسح ملفات التخزين

تشغل ملفات الصور والصوت ومقاطع الفيديو مساحات كبيرة من ذاكرة الهاتف، ويمكن اختيار مسح هذه الملفات من الهاتف لتوفير مساحات أكثر في الذاكرة.

وكل ما عليك القيام به هو الذهاب إلى "مساحة التخزين" من الإعدادات، وبعد ذلك إلى "البيانات والتخزين"، حيث يمكن اختيار جهة اتصال أو المجموعة التي ترغب في مسح بياناتها.

تفعيل عملية التحقق بخطوتين

يطلب واتسآب، بشكل افتراضي، رقم الهاتف ورقم التعريف الشخصي لمرة واحدة وذلك عند تغيير الأجهزة المستخدمة، لذلك عندما يطلب منك التطبيق رقم الهاتف، فقد يكون ذلك دليلا على أن شخص ما يريد اختراق الهاتف. لذلك طور واتسآب ميزة "التحقق بخطوتين" الأمر الذي يمنع أي اختراق أو طلب معلومات شخصية. ولتمكين هذه الميزة، اذهب إلى الإعدادات ثم "التحقق من الحساب" واختيار تفعيل التحقق بخطوتين.

إضافة جهة اتصال إلى الشاشة الرئيسية

يتيح واتسآب إضافة جهات اتصال إلى الشاشة الرئيسية للهاتف، ويعد ذلك بمثابة ميزة مثالية للمستخدمين الذين يستخدمون جهات اتصال محددة بشكل متكرر.

ولإضافة محادثة إلى شاشة الهاتف الرئيسية من خلال فتح جهة الاتصال أو المجموعة المعنية، ثم بالضغط على القائمة المكونة من ثلاث نقاط في الزاوية اليمنى العليا. ومنها، اذهب إلى المزيد ثم إضافة اختصار.

استخدام نسخة "بيتا"

للحصول على الميزات الجديدة في وقت مبكر، يمكن استخدام نسخة "بيتا" من واتسآب، وهذا يعني أن المستخدم يخاطر أيضا بالتعرض لبعض العيوب والأخطاء، لذلك كن دائما مدركا لهذه الحقيقة.

ويمكن استخدام نسخة "بيتا" عبر تطبيق "غوغل بلاي" من خلال صفحة "واتسآب".