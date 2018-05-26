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02:39 26 مايو/ أيار 2018
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    رائحة الفم

    هذه أسباب رائحة الفم الكريهة وطرق التخلص منها

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    يعاني الكثير من الأشخاص بسبب ظهور رائحة الفم الكريهة أثناء ساعات الصوم، وهو ما يمكن أن يعرضهم لمواقف محرجة، إذا لم يتخلصوا من هذه المشكلة باتباع بعض الأمور وتجنب أمور أخرى.

    ويقول الخبراء إن هناك أسباب كثيرة تؤدي تؤدي إلى حدوث هذه المشكلة، من بينها جفاف الفم الشديد نتيجة الصيام، وإفرازات المعدة، إضافة إلى لجوء الجسم إلى حرق الدهون المخزنة، وهو ما يؤدي إلى  إنتاج مواد كريهة الرائحة داخل الفم.

    خلايا سرطانية
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    وتتأزم المشكلة عندما لا يكون هناك اهتمام بنظافة الفم، لكن اتباع بعض النصائح ربما يحل هذه المشكلة بحسب موقع "آر تي"، الذي أوضح أن بعض المأكولات تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة، ومنها الحلويات.

    وفيما يلي خمس نصائح أوردها الموقع يجب على الصائمين اتباعها: 

    1- يعتبر السكر بمثابة الغذاء المثالي للبكتيريا، التي تلعب دورا مهما في ظهور رائحة الفم الكريهة، لذا يجب عليك تجنب الإكثار من تناول الحلويات، إضافة إلى تجنب تناول الأطعمة، التي ينتج عنها رائحة كريهة للفم مثل البصل والثوم والبهارات.

    2- يعد شرب الماء من الأشياء، التي تحمي الفم من ظهور الرائحة الكريهة، إضافة إلى الابتعاد عن التدخين وشرب القهوة، لأنها من أكثر الأشياء التي تسبب رائحة كريهة للفم تستمر لفترة طويلة.

    3- تجنب النهم في تناول الطعام لأن ذلك يؤدي إلى زيادة إفرازات المعدة، التي تؤدي بدورها إلى التأثير على رائحة الفم.

    4- يعد البقدونس الطازج من أهم الوسائل التي تعد معقمات طبيعية للفم، وله دور فعال في التخلص من الروائح الكريهة.

    5- تناول الأطعمة الحمضية كالبرتقال والليمون، اللذين يحفزان الغدد اللعابية، كما يساهمان في إزالة الخلايا الميتة في الفم وأجزاء الطعام المتراكمة، التي يكون له دور أساسي في ظهور رائحة الفم الكريهة.

    6- استخدام معقم للأسنان وغسول منظف ينعش الفم والنفس، قبل الصوم.

    انظر أيضا:

    أطعمة يجب تجنبها للتخلص من رائحة الفم الكريهة
    اختراع جهاز غريب يكتشف 17 مرضا من رائحة الفم
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    فائدة البرتقال, رائحة الصرب الصحي, أخبار الصحة, شهر رمضان
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