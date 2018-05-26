"أنت جايب نمر"... رد فعل غريب من كمال أبو رية في "رامز تحت الصفر" (فيديو)

ولم يبد كمال أبو رية خوفا من المقلب، بقدر صدمته من استعانة الممثل المصري رامز جلال بنمر ودب حقيقيين.
كما أن أبو رية لم ينطق بألفاظ خارجة من بعد علمه بمقلب "رامز تحت الصفر"، عكس غالبية ضحايا البرنامج، ولم يسبه، وظل يردد "أنت مش مسؤول"، وهي اللقطة التي تفاعل معها زوار الشبكات الاجتماعية، وكانت محور إعجاب من ناحيتهم بدماثة خلقه.
كمال ابو ريه فكرني ايام الزمن الجميل والناس الاجمل وشياكة الشتيمه بتاعتهم 😂😂😂😂💙— فوزيااااة😂😂 (@zezeMostafa97) May 26, 2018
كمال أبو رية محترم اوى 😁😁— moحamed sعd (@mohamed_saad165) May 26, 2018
تحبه للفنان الخلوق ابن الزمن الجميل كمال ابو ريه ، حتي في قمع الفزع و الانفعال ، ردودو متزنة ، بعد مقلب رامز— Wesam. M.S.M (@WesamMSM1) May 26, 2018
اوستاذ كمال ابو ريه دة طيب اوى 😂💙— أميِرَة (@Amira_elsayed22) May 26, 2018
كمال ابو رية محترم اوي 😂😂 بيقول لرامز "يلعن ابو شكلك _ انت مش مسئول"😂😂— Shymaa (@shymaa_Anwer) May 26, 2018
كمال ابو ريه يمثلني في الشتايم 😂😂— ♣MARO KHAN♣ (@marwa_srk1) May 26, 2018
يلعن ابو شكلك 😆
وتدور فكرة برنامج "رامز تحت الصفر"، حول استضافة عدد من النجوم العرب في روسيا لدعم المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، ولكنهم يقعون هناك في مقلب الممثل المصري، رامز جلال، بعد أن يتنكر في صورة مدرب منتخب مصر، هيكتور كوبر، وبمساعدة من لاعب الكرة المصري المعتزل، مجدي عبد الغني.
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