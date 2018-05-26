"أنت جايب نمر"... رد فعل غريب من كمال أبو رية في "رامز تحت الصفر" (فيديو)

عبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، عن اندهاشهم من ردة فعل الممثل المصري، كمال أبو رية، من مقلب برنامج "رامز تحت الصفر".

ولم يبد كمال أبو رية خوفا من المقلب، بقدر صدمته من استعانة الممثل المصري رامز جلال بنمر ودب حقيقيين.

كما أن أبو رية لم ينطق بألفاظ خارجة من بعد علمه بمقلب "رامز تحت الصفر"، عكس غالبية ضحايا البرنامج، ولم يسبه، وظل يردد "أنت مش مسؤول"، وهي اللقطة التي تفاعل معها زوار الشبكات الاجتماعية، وكانت محور إعجاب من ناحيتهم بدماثة خلقه.

كمال ابو ريه فكرني ايام الزمن الجميل والناس الاجمل وشياكة الشتيمه بتاعتهم 😂😂😂😂💙 — فوزيااااة😂😂 (@zezeMostafa97) May 26, 2018

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كمال أبو رية محترم اوى 😁😁 — moحamed sعd (@mohamed_saad165) May 26, 2018

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تحبه للفنان الخلوق ابن الزمن الجميل كمال ابو ريه ، حتي في قمع الفزع و الانفعال ، ردودو متزنة ، بعد مقلب رامز — Wesam. M.S.M (@WesamMSM1) May 26, 2018

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اوستاذ كمال ابو ريه دة طيب اوى 😂💙 — أميِرَة (@Amira_elsayed22) May 26, 2018

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كمال ابو رية محترم اوي 😂😂 بيقول لرامز "يلعن ابو شكلك _ انت مش مسئول"😂😂 — Shymaa (@shymaa_Anwer) May 26, 2018

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كمال ابو ريه يمثلني في الشتايم 😂😂

يلعن ابو شكلك 😆 — ♣MARO KHAN♣ (@marwa_srk1) May 26, 2018

وتدور فكرة برنامج "رامز تحت الصفر"، حول استضافة عدد من النجوم العرب في روسيا لدعم المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، ولكنهم يقعون هناك في مقلب الممثل المصري، رامز جلال، بعد أن يتنكر في صورة مدرب منتخب مصر، هيكتور كوبر، وبمساعدة من لاعب الكرة المصري المعتزل، مجدي عبد الغني.