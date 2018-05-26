تعليق أبو تريكة على ما فعله راموس مع محمد صلاح

اتهم محمد أبو تريكة، لاعب النادي "الأهلي" ومنتخب مصر المعتزل، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس بأنه السبب الرئيسي والمباشر في إصابة، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من دون تعرضه للمحاسبة.

وقال أبو تريكة خلال الاستوديو التحليلي لقناة "Bein" الرياضية: "سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد تعمد إيذاء محمد صلاح بشكل سيء للغاية".

© REUTERS / ANDREW BOYERS أول تعليق من تركي آل الشيخ على إصابة محمد صلاح

وتابع أن "ما فعله سيرجيو راموس جريمة كبيرة، فهو تعمد مسك يد محمد صلاح مع سبق الإصرار والترصد".

واندهش أبو تريكة من موقف حكم المباراة من سيرجيو راموس، قائلا: "الشيء الذي استغربته هو عدم تدخل الحكم وعدم احتسابه شيء".

وسقط محمد صلاح، الذي أحرز 44 هدفا بجميع المسابقات لفريق المدرب يورجن كلوب هذا الموسم، على الأرض بعد التحام قوي مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وتلقى العلاج وعاد بعد ذلك بلحظات.

لكن صلاح، الذي يحمل آمال مصر في نهائيات كأس العالم الشهر المقبل في روسيا، استلقى على الأرض مرة أخرى وكان يبكي عندما خرج من الملعب وشارك بدلا منه آدم لالانا لاعب انجلترا.

واضطر ريال مدريد لإجراء تبديل في الشوط الأول بعد فترة قصيرة من خروج صلاح عقب إصابة داني كارباخال عندما كان يحاول لعب الكرة بكعب القدم.