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    جناح فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح يبكي بعد خروجه من نهائي دوري أبطال أوروبا في أوكرانيا، 26 مايو/أيار 2018

    مشاهير عرب يساندون محمد صلاح بعد بكاءه

    © REUTERS / PHIL NOBLE
    منوعات
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    ساند فنانون ومشاهير عرب جناح فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعد إصابته في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، أمس السبت 26 مايو/أيار الجاري.

    وغرد  الممثل المصري، رامز جلال، مقدم برنامج المقالب "رامز تحت الصفر" لمحمد صلاح عبر حسابه الرسمي على "تويتر": " دموعك غاليه يابو مكه وعسي ان تكرهوا شيء وهو خير لكم"، وأرفق مع التغريدة هاشتاغ "كلنا محمد صلاح".

    ​ولم يكن رامز جلال هو الفنان الوحيد الذي دعم محمد صلاح بعد إصابته؛ إذ سبقه العديد من مشاهير الفن العربي:

    غردت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب لمحمد صلاح: "وجعت قلبي عليك يا صلاح بس إنت في امتحان صعب واختبار من ربنا، وزي ما جمعتنا كلنا في الفرحة، جمعتنا كمان في الدعاء ليك.. شد حيلك وربنا يحفظك".

    وكتبت المطربة اللبنانية يارا لللاعب المصري: "لا تبكي يا صلاح فأنت شرّفت العرب بوصولك للنهائي مع فريق اعتماده كله عليك لسه المشوار طويل وصلت مرة تقدر توصل تاني و تالت و رابع ألف سلامه عليك".

     لا تبكي يا #صلاح فأنت شرّفت العرب بوصولك للنهائي مع فريق اعتماده كله عليك لسه المشوار طويل وصلت مرة تقدر توصل تاني و تالت و رابع 💪🏻👏🏻

    ​وغرد المطرب اللبناني، راغب علامة لمحمد صلاح: "خروج محمد صلاح بعد أن أصيب أفقد التوازن وأفقد المباراة جمالها لكنه كان هو بطل المباراة حتى من خارج الملعب".

    ​واتهم الممثل المصري الكوميدي، محمد هنيدي، أن ما تعرض له محمد صلاح في مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤامرة.

    وكتب هنيدي: "لما تكون خطة نادي بيقول على نفسه افضل نادي في العالم اصابة نجم الفريق المنافس.. يبقى اخره نقول عليه غرزة بلطجية".

    ​وطالب الإعلامي المصري عمرو أديب، عبر حسابه على "تويتر" بمحاسبة مدافع فريق ريال مدريد، سيرجيو راموس، بعد تسببه في إصابة محمد صلاح.

    ​بينما أكدت، الممثلة المصرية، مي عز الدين بأنها ستدعي على راموس وأهله في أحلامها، مثل حال شخصيتها "هالة بديع" في أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "رسايل"، والمعروض في شهر رمضان.

    وخرج صلاح باكيا من الملعب في الدقيقة 29، ليحل محله المهاجم آدم لالانا. وحاول اللاعب العودة للمباراة، لكن آلام الكتف عاودته عند الدقيقة 28، ليغادر الملعب باكيا، وذلك لأنه حرم من خوض المباراة التي لطالما حلم بخوضها.

    وترك صلاح الملعب وسط صدمة من عشاق نادي ليفربول، فضلا عن صدمة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن صدمتهم من خروج اللاعب.

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