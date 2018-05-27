مشاهير عرب يساندون محمد صلاح بعد بكاءه

ساند فنانون ومشاهير عرب جناح فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعد إصابته في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، أمس السبت 26 مايو/أيار الجاري.

وغرد الممثل المصري، رامز جلال، مقدم برنامج المقالب "رامز تحت الصفر" لمحمد صلاح عبر حسابه الرسمي على "تويتر": " دموعك غاليه يابو مكه وعسي ان تكرهوا شيء وهو خير لكم"، وأرفق مع التغريدة هاشتاغ "كلنا محمد صلاح".

دموعك غاليه يابو مكه وعسي ان تكرهوا شيء وهو خير لكم#كلنا_محمد_صلاح pic.twitter.com/IQdcGzbRdO — Ramez Galal (@ramezgalal) May 26, 2018

​ولم يكن رامز جلال هو الفنان الوحيد الذي دعم محمد صلاح بعد إصابته؛ إذ سبقه العديد من مشاهير الفن العربي:

غردت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب لمحمد صلاح: "وجعت قلبي عليك يا صلاح بس إنت في امتحان صعب واختبار من ربنا، وزي ما جمعتنا كلنا في الفرحة، جمعتنا كمان في الدعاء ليك.. شد حيلك وربنا يحفظك".

وجعت قلبي عليك يا صلاح بس إنت في امتحان صعب واختبار من ربنا، وزي ما جمعتنا كلنا في الفرحة، جمعتنا كمان في الدعاء ليك.. شد حيلك وربنا يحفظك @MoSalah — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) May 27, 2018

وكتبت المطربة اللبنانية يارا لللاعب المصري: "لا تبكي يا صلاح فأنت شرّفت العرب بوصولك للنهائي مع فريق اعتماده كله عليك لسه المشوار طويل وصلت مرة تقدر توصل تاني و تالت و رابع ألف سلامه عليك".

لا تبكي يا #صلاح فأنت شرّفت العرب بوصولك للنهائي مع فريق اعتماده كله عليك لسه المشوار طويل وصلت مرة تقدر توصل تاني و تالت و رابع 💪🏻👏🏻

​وغرد المطرب اللبناني، راغب علامة لمحمد صلاح: "خروج محمد صلاح بعد أن أصيب أفقد التوازن وأفقد المباراة جمالها لكنه كان هو بطل المباراة حتى من خارج الملعب".

خروج محمد صلاح بعد أن أصيب أفقد التوازن وأفقد المباراة جمالها لكنه كان هو بطل المباراة حتى من خارج الملعب… — Ragheb Alama (@raghebalama) May 26, 2018

​واتهم الممثل المصري الكوميدي، محمد هنيدي، أن ما تعرض له محمد صلاح في مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤامرة.

وكتب هنيدي: "لما تكون خطة نادي بيقول على نفسه افضل نادي في العالم اصابة نجم الفريق المنافس.. يبقى اخره نقول عليه غرزة بلطجية".

لما تكون خطة نادي بيقول على نفسه افضل نادي في العالم اصابة نجم الفريق المنافس.. يبقى اخره نقول عليه غرزة بلطجية #كلنا_ليفربول #كلنا_صلاح — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 26, 2018

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ربنا لايكسبك ولا يربحك يا راموس — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 26, 2018

​وطالب الإعلامي المصري عمرو أديب، عبر حسابه على "تويتر" بمحاسبة مدافع فريق ريال مدريد، سيرجيو راموس، بعد تسببه في إصابة محمد صلاح.

هى دي اخلاق برضه بتاعت لاعيبه محترفين صلاح اتضرب عن عمد ده لازم بتعمله محضر مش ياخد انذار وازاي ممكن يقبلوا انهم يكسبوا ماتش بالطريقه القذره دي — Amr adib (@Amradib) May 26, 2018

​بينما أكدت، الممثلة المصرية، مي عز الدين بأنها ستدعي على راموس وأهله في أحلامها، مثل حال شخصيتها "هالة بديع" في أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "رسايل"، والمعروض في شهر رمضان.

تصبحو علي خير أنا لازم أنام علشان أفقع راموس حلم أجيب أجله و أجل أهله بعون الله. #هالة_بديع — ♚Mai ezz eldin♚ (@MaiEzzEldin) May 27, 2018

وخرج صلاح باكيا من الملعب في الدقيقة 29، ليحل محله المهاجم آدم لالانا. وحاول اللاعب العودة للمباراة، لكن آلام الكتف عاودته عند الدقيقة 28، ليغادر الملعب باكيا، وذلك لأنه حرم من خوض المباراة التي لطالما حلم بخوضها.

وترك صلاح الملعب وسط صدمة من عشاق نادي ليفربول، فضلا عن صدمة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن صدمتهم من خروج اللاعب.