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01:33 05 يونيو/ حزيران 2018
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    الجيش الإسرائيلي خلال حرب 67

    في ذكراها الـ51... رحيل أحمد سعيد مذيع النكسة

    SPUTNIK/IDF
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    توفي المذيع المصري الشهير أحمد سعيد، عن عمر يناهز 92 عاما، وهو أحد أشهر مذيعي مصر والعالم العربي.

    وعرف الراحل أحمد سعيد بمذيع النكسة في مصر والعالم العربي، حيث كان هو من يذيع بيانات حرب 1967 بين مصر وإسرائيل، والتى جرت في الخامس من يونيو/ حزيران، حيث تحل ذكراها الـ51 اليوم الثلاثاء.

    واشتهر أحمد سعيد بحديثه عن قيام الطيران المصري وقتها بإسقاط الطائرات الإسرائيلية في سيناء، وهي الأخبار التى عرف الجميع بعد ذلك أنها كاذبة، بعد هزيمة مصر في هذه الحرب التى عرفت بمسمى نكسة 67.

    وعادت مصر مرة أخرى بعد 6 سنوات واستطاعات الفوز في حرب أكتوبر 1973، التى أعقبها سلام بين البلدين.

    وولد سعيد عام 1925، وعمل مذيعا رئيسيا لبرنامج صوت العرب في إذاعة القاهرة، حتى عين مديرا لإذاعة صوت العرب عند تأسيسها عام 1953.

    ونعى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، المذيع الراحل، وقال إن "الإذاعى الراحل لم ينقطع أبدا عطاؤه وقدم خلال مشواره إعلاما مهنيا هادفًا وله إسهامات كبيرة فى تطوير وتجويد العمل الإذاعى وتتلمذ على يده أجيال عديدة حيث كان نموذجا يُحتذى به فى المهنية".

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