المطربة أحلام توجه رسالة إلى الجمهور المغربي

وقالت أحلام في رسالتها اليوم الاثنين 22 يونيو/حزيران إن بداخلها غصة وإحساس بالتعاطف مع مطالبات الجمهور المغربي لها بمقاطعة مهرجان موازين الذي يعقد حاليا بالمغرب.
واعتبرت أحلام أن الجمهور المغربي من حقه التعبير عن رأيه، وأضافت "أنا اعتبر نفسي مغربية لأنكم أول جمهور استقبلني واحتضننى".
بيان رسمي: جمهوري الحبيب اهلي وناسي في المغرب…في داخلي غصّة وإحساس بالتعاطف لاحد له مع مطالبكم والتي عبرتوا عنها وبقوه في مقاطعه حضور مهرجان موازين وهذا حق من حقوقكم للتعبير عن آرائكم… ولكن كمطربه أعتبر نفسي #مغربيه لإنكم أول جمهور استقبلني وأحتضني لا يمكن ان ارفض أي دعوه تتاح لي فيها فرصة اللقاء مع حبايبي والداعمين الأوائل لي وكما احترم التزاماتي المهنيه واعتبر المهرجان العالمي موازين كمهرجان ثقافي وانساني بل ومشجع للسياحة في المغرب يكفي انه تحت الرعايه الساميه لملك المغرب الملك محمد السادس رعاه الله.. وها آنا اساهم معكم بالتنازل عن اجري بالكامل في موازين كدعم مني وتعبيراً عن صدق محبتي لكم وفقط لقائي بالجمهور المغربي الحبيب هو الأجر الحقيقي الذي سأتقاضاه.. لقائكم يعيد الىّ سنوات مضت احتضنتوني فيها وساعد الجمهور المغربي في صناعة نجوميتي على مستوى الوطن العربي وهذا لايمكن أنساه ماحييت / انتظركم جميعاً تعالوا ووصلوا صوتكم من خلالي… بإنتظاركم حبايبي جمهوري الغالي… بعد غد أشد رحالي انا وعائلتي إليكم بل وشديت رحالي لأهلي وناسي في المغرب جيت المغرب لاعلو قدراً بلقاء الشعب الذي لم يخذلني يوماً منذ بدايتي… عاش المغرب وشعبه 🇲🇦 وعاش الملك 🙌🏻🙏🏻 #المغرب #mawazine #مهرجان_موازين 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦علماً بان أجري سيكون بالكامل وتحت إشرافي لجمعيات انسانيه او مستشفى بالمغرب وهذا سيكون دائماً وابداً أوعدكم 🙏🏻🇲🇦
وقالت أحلام إنها لا يمكن أن ترفض دعوة من "حبايبي والداعمين الأوائل".
وأعلنت أحلام تنازلها بالكامل عن أجرها لصالح "جمعيات إنسانية أو مستشفى بالمغرب".
وقال محمود المسفر مدير البرمجة العربية لمهرجان "موازين" في المغرب، إن دعوات المقاطعة لم تؤثر على المهرجان هذا العام، حيث تستمر الدورة الـ 17 للمهرجان حتى الثلاثين من يونيو حزيران الجاري.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن الفعاليات تحظى بحضور كبير مثل الأعوام السابقة، وأن المقاطعة والتأييد هو ظاهرة صحية ديمقراطية، خاصة أنه لم يحدث أي أثر سلبي ملحوظ حتى الآن.
وتستمر فى المغرب حملة حملة مقاطعة لمنتجات ثلاث شركات رائدة في مجالها هي شركة المياه المعدنية "سيدي علي" وشركة "أفريقيا" للغاز والمحروقات قد انطلقت، بالإضافة إلى شركة "سنترال دانون" منذ أكثر من شهر، وهو ما كبد هذه الشركات خسائر كبيرة خاصة "سنترال دانون" التي أعلنت أن مبيعاتها انخفضت إلى النصف منذ بدء الحملة، إلى جانب خسائر متوقعة قيمتها 150 مليون درهم مغربي (15.89 مليون دولار) خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو/حزيران.
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