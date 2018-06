المطربة أحلام توجه رسالة إلى الجمهور المغربي

بيان رسمي: جمهوري الحبيب اهلي وناسي في المغرب…في داخلي غصّة وإحساس بالتعاطف لاحد له مع مطالبكم والتي عبرتوا عنها وبقوه في مقاطعه حضور مهرجان موازين وهذا حق من حقوقكم للتعبير عن آرائكم… ولكن كمطربه أعتبر نفسي #مغربيه لإنكم أول جمهور استقبلني وأحتضني لا يمكن ان ارفض أي دعوه تتاح لي فيها فرصة اللقاء مع حبايبي والداعمين الأوائل لي وكما احترم التزاماتي المهنيه واعتبر المهرجان العالمي موازين كمهرجان ثقافي وانساني بل ومشجع للسياحة في المغرب يكفي انه تحت الرعايه الساميه لملك المغرب الملك محمد السادس رعاه الله.. وها آنا اساهم معكم بالتنازل عن اجري بالكامل في موازين كدعم مني وتعبيراً عن صدق محبتي لكم وفقط لقائي بالجمهور المغربي الحبيب هو الأجر الحقيقي الذي سأتقاضاه.. لقائكم يعيد الىّ سنوات مضت احتضنتوني فيها وساعد الجمهور المغربي في صناعة نجوميتي على مستوى الوطن العربي وهذا لايمكن أنساه ماحييت / انتظركم جميعاً تعالوا ووصلوا صوتكم من خلالي… بإنتظاركم حبايبي جمهوري الغالي… بعد غد أشد رحالي انا وعائلتي إليكم بل وشديت رحالي لأهلي وناسي في المغرب جيت المغرب لاعلو قدراً بلقاء الشعب الذي لم يخذلني يوماً منذ بدايتي… عاش المغرب وشعبه 🇲🇦 وعاش الملك 🙌🏻🙏🏻 #المغرب #mawazine #مهرجان_موازين 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦علماً بان أجري سيكون بالكامل وتحت إشرافي لجمعيات انسانيه او مستشفى بالمغرب وهذا سيكون دائماً وابداً أوعدكم 🙏🏻🇲🇦 ‏

