تسجيل
19:05 04 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    فيسبوك

    المغرب... دعوة رجال الدين إلى إنشاء حسابات فيسبوك لمحاربة التطرف

    © flickr.com/ Robert S. Donovan
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10

    طالب الشيخ سعد بن علي الشهراني، الأمين العام للهيئة العالمية للعلماء المسلمين، رجال الدين بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد محاربة التجنيد الإلكتروني الذي بات الوسيلة الأنجع لغسل أدمغة الشباب.

    وبحسب ما أوردته صحيفة هسبرس المغربية، جاء ذلك على هامش مشاركة الشهراني في مؤتمر دولي نظمته الرابطة المحمدية للعلماء بالرباط حول "تفكيك خطاب التطرف".

    علم المغرب
    © flickr.com/ Marek Kubica
    المغرب: لا بديل عن المسار الأممي في قضية الصحراء والحل في يد الجزائر

    وقال رئيس الهيئة العالمية للعلماء المسلمين المنبثقة عن رابطة العالم الإسلامي، إنه سيجري توقيع اتفاقية مع "رابطة العبادي من أجل إنتاج خطط مدروسة تخدم الجيل الجديد من الشباب الذين سرقتهم منا تنظيم "داعش" الإرهابي —المحظور في روسيا- عبر منصات التواصل الاجتماعي".

    وأشار الشيخ السعودي، في تصريحه، إلى أن "هذا التجنيد الإلكتروني يقوم على أساس أجندات عالمية لا ترتبط فقط بأشخاص أو تنظيمات إرهابية، بل ترتبط بدول تعمد إلى غسل أدمغة الشباب".

    واقترح الدكتور سعد بن علي الشهراني إنشاء برامج موجهة إلى الشباب انطلاقا من وسائل التواصل الاجتماعي وليس الاقتصار فقط على الدور الذي تقوم به المساجد في الوعظ والإرشاد لمواجهة هذا المد الجارف.

    وتابع، بأن "الهيئة العالمية للعلماء المسلمين تنجز برامج في هذا الصدد يتكلف بإبلاغ رسائلها شباب وليس بالضرورة رجال الدين أو أصحاب العمامة الذين قد يُشكلون حاجزا أو حرجا لدى الكثيرين من الفئات المستهدفة".

    وأكد الشهراني أن علماء الدين مطالبون اليوم بإنشاء حسابات على موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فايسبوك" لمحاصرة الإرهاب الإلكتروني، مشيرا إلى "ضرورة القيام بدورات تدريبية لهؤلاء العلماء لشرح كيفية استخدام هذه الوسائط كوسائل للبناء وليس كوسائل للهدم والدمار".

    والشيخ الشهراني أحد الذين أشرفوا على تأطير عدد من العائدين من بؤر التوتر والنزاع، حيث قال إنه التقى شابا في مطار إحدى الدول كان متجها إلى القتال في سوريا مع "داعش"، وعندما سأله هل التقى بعلماء هذا التنظيم أو أحد أعضائه قبل قرار التحاقه، أجابه بأنه لم يلتق بهم إلا عبر "فيسبوك".

    المطربة اللبنانية نانسي عجرم
    © Photo / Facebook/ NancyAjram
    ملك المغرب يشكر نانسي عجرم

    تابع الأمين العام للهيئة العالمية للعلماء المسلمين، أن "الشاب الذي يدرس مادة الرياضيات بالجامعة أخبره بأنه أمضى ثلاثة أشهر من المحادثات مع قيادات تنظيم داعش، وأرسلوا له خلال هذه الفترة فيديوهات تحفيزية وصورا من أرض المعركة تناشده الالتحاق قصد التمتع بالحور العين والسعادة الحقيقية".

    كما استعرض الشيخ السعودي أرقاما تؤكد إغلاق إدارة "تويتر" حسابات أزيد من 120 ألف مقاتل، مشددا على أن هناك خطرا حقيقيا يهدد الجيل الجديد من الشباب عبر التجنيد الإلكتروني.

    يشار إلى أن المؤتمر الدولي المنظم من قبل الرابطة المحمدية، بشراكة مع رابطة العالم الإسلامي، كان حول "تفكيك شبهات المتطرفين وتفنيدها، وبيان دور العلماء في مواجهة التطرف وتفكيكه، وبيان استراتيجية التحصين والوقاية من التطرف، وتقويم وسائل مقاومة التطرف العقلية والعلمية والإعلامية".

    انظر أيضا:

    المغرب: لا بديل عن المسار الأممي في قضية الصحراء والحل في يد الجزائر
    المغرب: بعد أحكام وصفت بـ"القاسية"... هكذا رد قادة "حراك الريف"
    وزير الخارجية الصحراوي: المغرب يصر على تحييد الدور الأفريقي في حل النزاع في الصحراء
    المغرب... الإرهاب تراجع والنساء لعبن دورا كبيرا في تجنيد الشباب
    نانسي عجرم ترد على اتهامها بالغرور في المغرب بعد هذا التصرف (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    منظمة العالم الإسلامي, أخبار فيسبوك, أخبار داعش, أخبار المغرب, فيسبوك, منظمة العالم الإسلامي, فيسبوك, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشجعة قبل نهائي 1/8 من بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، قبل مباراة بلجيكا واليابان
    أعمال فنية غير متوقعة تربط بين الفن وكرة القدم
    اشتعال الخلافات الإسرائيلية الداخلية حول قانون التجنيد
    حريديم، حريديم... هيا إلى التجنيد!
    الأفضل من بين الأقوياء في مرحلة المجموعة في كأس العالم 2018
    الأفضل من بين الأقوياء في مرحلة المجموعة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك