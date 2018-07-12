أحدهما زادت ثروته 152 مليون دولار... إمارتيان ضمن قائمة الـ500 الأغنى في العالم

وجاء ماجد الفطيم في المركز 275 في قائمة الـ500 الأغنى في العالم، وتقدر ثروته الإجمالية بنحو 6.15 مليارات دولار، حسب البيان الإماراتية.

​أما الثاني في القائمة فهو عبد الله الغرير فجاء في المركز 331 وبلغت قيمة ثروته 5.4 مليارات دولار، وزادت ثروته 152 مليون دولار عن العام الماضي.

الإماراتي عبد الله الغرير.. تبرع رجل الأعمال الإماراتي بما يزيد عن المليار دولار لصالح الأعما لالخيرية أي ما يقارب رُبع ثروته الإجمالية التي تتخطى الـ 4 مليارات دولارات

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⛔️ أغنياء تبرعوا بثرواتهم للفقراء منهم 3 عرب.. أحدهم تبرع بـ 33 مليار دولار pic.twitter.com/cKgETdsonI — اخبارك.نت (@akhbarak) June 11, 2018

وجاء 4 مواطنين من الولايات المتحدة الأمريكية، في المراكز الأربعة الأولى لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات لهذا العام، أولهم جيف بيزونس "أمازون"، وبيل غيتس "مايكروسوفت"، ووارن بافت "قطاعات متعددة"، ومارك زوكربيرغ "فيسبوك" الذي زادت ثروته بقيمة 8.77 مليارات دولار عن العام الماضي.