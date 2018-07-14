"سوني" تكشف عن هاتفها الجديد... "مخصص للترفيه فقط" (فيديو)

كشفت شركة "سوني" اليابانية، مؤخرا، عن أحدث هواتفها الذكية، والذي أشارت مع الدعاية له، إلى أنه "مخصص للترفيه فقط".

ويحمل الهاتف اسم "إكسبيريا إكس إيه 2 بلس" ، الذي يعد من أجهزة الفئة المتوسطة العليا.

ويتميز الهاتف بتضمنه معالج "سنابدراغون 630"، و64 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع eMMC قابلة للتوسعة، لما يصل إلى 400 غيغابايت، بالإضافة إلى محول صوتي عالي الدقة للحصول على جودة صوت محسنة.

Say hello to Sony’s Xperia XA2 Plus with gorgeous 18:9 display and Sony's Hi-Res Audio technology https://t.co/ElZZOOGRKB pic.twitter.com/DeBGTIxl59 — Sony Xperia News (@SonyMobileNews) July 11, 2018

ومزود الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 23 ميغابيكسل، بميزة التركيز التلقائي الهجين، وميزة التشغيل والالتقاط السريع، وعدسة واسعة الزاوية 84 درجة بفتحة عدسة F2.0، مع إمكانية تسجيل فيديوهات بدقة 4K، وبوضع الحركة البطيئة بمعدل 120 إطارا في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

كما أن الهاتف مزود بشحن لاسلكي، وهي السمة المنتشرة بين الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة، مثل "آيفون" و"سامسونغ".

Drop in, power up: charging up your #Xperia XZ2 couldn't be simpler than with the Wireless Charging Dock. https://t.co/rGw3XKnC7G pic.twitter.com/aguqdSXqxF — Sony Xperia (@sonyxperia) July 13, 2018

وفيما لا تتوافر معلومات حالية حول سعر هاتف "إكسبيريا إكس إيه 2 بلس" الجديد، إلا أن الهاتف الذي طرحته "سوني" في العام الماضي 2017 "إكس إيه 1" كان بسعر 380 دولار أمريكي.

وعلى الرغم من أن الهاتف لا يتضمن مزايا استثنائية، ومتوافرة في غالبية الهواتف الذكية، إلا أن موقع "ذا فيرج" الأمريكية يرجح أنه يتضمن ما يرغب فيه شخص للبث ومشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.