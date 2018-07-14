فى عمر الثامنة عشرة... صورة نادرة للملك سلمان برفقة ملك الأردن

نشرت "دارة الملك عبد العزيز" صورة تاريخية نادرة، للملك سلمان بن عبد العزيز، وهو في عمر الثامنة عشر.

ووفقا للحساب الرسمي لـ""دارة الملك عبد العزيز" على موقع تويتر، كانت الصورة خلال مأدبة أقيمت بمناسبة زيارة الملك حسين بن طلال، ملك الأردن، للمملكة عام ١٩٥٣.

📸 || #صور_تاريخية

لخادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز — حفظه الله وعمره ١٨ عاماً خلال المأدبة المقامة بمناسبة زيارة الملك حسين للمملكة العربية السعودية عام ١٣٧٢هـ / ١٩٥٣م#من_ذاكرة_الدارة#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/0RPL8v0Rxw — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) July 14, 2018

والملك سلمان هو الابن الخامس والعشرون من الأبناء الذكور للملك مؤسس المملكة العربية السعودية، عبد العزيز بن آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري.

وبويع الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملكاً للسعودية، يناير 2015 بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز.