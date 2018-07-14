حفل محمد عبده في الطايف يتصدر "تويتر" في السعودية (فيديو)

وتصدر هاشتاغ "#محمد_عبده_في_الطايف" قائمة أكثر الموضوعات رواجا على "تويتر" في المملكة العربية السعودية، لما يتمتع به المطرب من شعبية جارفة، ولكونه أول من وقف على مسرح الطائف.
ومن بين التعليقات الطريفة التي كانت مصاحبة للهاشتاغ، هو إنذار كل فتيات الطائف من الاقتراب من محمد عبده، في إشارة إلى الفتاة التي تحرشت بالمطرب العراقي، ماجد المهندس على المسرح، أثناء حفله أمس الجمعة.
#محمد_عبده_في_الطايف— هاجر (@Hajeer_m) July 14, 2018
بنات الطايف لا اشوف وحده تحوم حول ابو نوره! قد اعذر من انذر 😒
اسمعو ياهمج الطايف لاتقربون له الا ابو نوره عاد 🖤 #محمد_عبده_في_الطايف— 🕶' (@_nii_ii) July 14, 2018
ويأتي حفل محمد عبده في الطائف، ضمن فعاليات مهرجان سوق عكاظ، بعد يومين من وفاة شقيقه.
وقوبل محمد عبده باستقبال حافل، فور صعوده على خشبة المسرح، وقامت بعض معجباته بالهتاف بلقبه الشهير "أبو نورة".
الفنان محمد عبده على خشبة مسرح سوق عكاظ وترحيب حار من الحضور #حفلات_سوق_عكاظ#حفلات_سوق_عكاظ_محمد_عبده pic.twitter.com/aELaRa1oWN— MBC1 (@mbc1) July 14, 2018
وافتتح عبده الحفل بأغنيته "خضار البحر"، وهي من كلمات بدر بن عبد المحسن، ومن ألحان طلال.
أغنية "خضار البحر" — الفنان محمد عبده #حفلات_سوق_عكاظ #حفلات_سوق_عكاظ_محمد_عبده pic.twitter.com/Jsc4gSQhTs— MBC1 (@mbc1) July 14, 2018
وقبل الصعود على خشبة المسرح، أجرت شبكة "إم بي سي" السعودية، لقاءا سريعا مع محمد عبده، الذي بدا عليه الحزن من وفاة شقيقه، والذي أكد أن هدفه الدائم هو رفع مستوى الفن والفنان في السعودية.
محمد عبده: هدفي دائما هو رفع مستوى الفن والفنان في السعودية #حفلات_سوق_عكاظ pic.twitter.com/e9tqxiSxxr— MBC1 (@mbc1) July 14, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)