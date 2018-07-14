حفل محمد عبده في الطايف يتصدر "تويتر" في السعودية (فيديو)

كان حفل المطرب السعودي، محمد عبده، في مدينة الطائف السعودية، هو محور نقاش المغردين السعوديين، مساء السبت 14 يوليو/تموز.

وتصدر هاشتاغ "#محمد_عبده_في_الطايف" قائمة أكثر الموضوعات رواجا على "تويتر" في المملكة العربية السعودية، لما يتمتع به المطرب من شعبية جارفة، ولكونه أول من وقف على مسرح الطائف.

ومن بين التعليقات الطريفة التي كانت مصاحبة للهاشتاغ، هو إنذار كل فتيات الطائف من الاقتراب من محمد عبده، في إشارة إلى الفتاة التي تحرشت بالمطرب العراقي، ماجد المهندس على المسرح، أثناء حفله أمس الجمعة.

#محمد_عبده_في_الطايف

بنات الطايف لا اشوف وحده تحوم حول ابو نوره! قد اعذر من انذر 😒 — هاجر (@Hajeer_m) July 14, 2018

اسمعو ياهمج الطايف لاتقربون له الا ابو نوره عاد 🖤 #محمد_عبده_في_الطايف — 🕶' (@_nii_ii) July 14, 2018

ويأتي حفل محمد عبده في الطائف، ضمن فعاليات مهرجان سوق عكاظ، بعد يومين من وفاة شقيقه.

وقوبل محمد عبده باستقبال حافل، فور صعوده على خشبة المسرح، وقامت بعض معجباته بالهتاف بلقبه الشهير "أبو نورة".

الفنان محمد عبده على خشبة مسرح سوق عكاظ وترحيب حار من الحضور #حفلات_سوق_عكاظ#حفلات_سوق_عكاظ_محمد_عبده pic.twitter.com/aELaRa1oWN — MBC1 (@mbc1) July 14, 2018

وافتتح عبده الحفل بأغنيته "خضار البحر"، وهي من كلمات بدر بن عبد المحسن، ومن ألحان طلال.

وقبل الصعود على خشبة المسرح، أجرت شبكة "إم بي سي" السعودية، لقاءا سريعا مع محمد عبده، الذي بدا عليه الحزن من وفاة شقيقه، والذي أكد أن هدفه الدائم هو رفع مستوى الفن والفنان في السعودية.