ضحاياه يحذرون: مبيد "راوند أب" يسبب السرطان

ورغم ذلك فإن وكالة حماية البيئة الأمريكية ذكرت في تقرير سابق لها، أن المادة التي يحتوي عليها مبيد "راوند أب" وهي "الغليفوسات" تعد آمنة، رغم أن منظمة الصحة العالمية قالت عام 2015، إنه من المحتمل أن تتسبب تلك المادة في أمراض سرطانية.
وذكر الموقع أن آلاف الدعاوى، التي أقيمت ضد الشركة قدمها ناجون من أمراض سرطانية، أو عائلات أشخاص توفو بهذه الأمراض،
وتقول الشركة المصنعة لمبيد الحشائش، أنها ستقوم بالدفاع عن نفسها في مواجهة الدعاوى القضائية، التي يزيد عددها عن 5 آلاف دعوى، مشيرة إلى أنها ستعتمد في دفاعها على أكثر من 800 دراسة علمية بهذا الشأن.
r us judge allows lawsuits over monsantos roundup to proceed to trial https://t.co/BpUGJYewH3— Chloé Muller (@Chloe_Abeille) July 12, 2018
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