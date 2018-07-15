ضحاياه يحذرون: مبيد "راوند أب" يسبب السرطان

تسبب مبيد حشائش في حالة من الذعر بين الأمريكيين بعدما رفع أكثر من 5 آلاف شخص دعاوى قضائية ضد الشركة المصنعة لمبيد حشائش يحمل اسم "راوند أب"، يقول أصحاب الدعاوى إنه يسبب أوراما خبيثة.

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ذكر موقع " بيزنس إنسيدر " الأمريكي أن الناجين من الأمراض السرطانية يلقون باللوم على الشركة المصنعة لهذا المبيد، التي تحمل اسم " مونسانتو "، مشيرين إلى أن المبيد، الذي تنتجه تحت اسم "راوند أب" يؤثر على صحة الإنسان بصورة خطيرة ويسبب أمراضا سرطانية ، من بينها أورام الغدد اللمفاوية.

ورغم ذلك فإن وكالة حماية البيئة الأمريكية ذكرت في تقرير سابق لها، أن المادة التي يحتوي عليها مبيد "راوند أب" وهي "الغليفوسات" تعد آمنة، رغم أن منظمة الصحة العالمية قالت عام 2015، إنه من المحتمل أن تتسبب تلك المادة في أمراض سرطانية.

وذكر الموقع أن آلاف الدعاوى، التي أقيمت ضد الشركة قدمها ناجون من أمراض سرطانية، أو عائلات أشخاص توفو بهذه الأمراض،

وتقول الشركة المصنعة لمبيد الحشائش، أنها ستقوم بالدفاع عن نفسها في مواجهة الدعاوى القضائية، التي يزيد عددها عن 5 آلاف دعوى، مشيرة إلى أنها ستعتمد في دفاعها على أكثر من 800 دراسة علمية بهذا الشأن.