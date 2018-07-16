السعودية... بدء عمل أول صيدلية ذكية يديرها "روبوت"

بدأت أول صيدلية ذكية في المملكة العربية السعودية، بالعمل بواسطة جهاز الروبوت، وذلك في مستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن "هذه الصيدلية ستسهم في خفض أوقات انتظار المراجعين عند صرف الأدوية، وتوفير أعلى معايير السلامة وتقلل الأخطاء الدوائية"، بحسب "واس".

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court السعودية ترد رسميا على بيان الفيفا بشأن اتخاذ "إجراءات قانونية"

وقالت إنها ستساعد في السيطرة على المخزون الدوائي في الصيدلية، وتوفر الوقت اللازم للصيادلة لتوضيح الأمور الصيدلانية للمرضى.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الصيدلية الجديدة تتميز بالقدرة على صرف 1500 عبوة دواء بالساعة، وكذلك صرف 240 وصفة طبية بالساعة بواسطة الروبوت".

ويمكن تخزين بها أكثر من 20 ألف عبوة دواء من مختلف الأحجام، ولديها 6 منافذ لصرف الأدوية، أحدها مخصص لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت الصحة برنامج الروبوت سيتوافر به خاصية رفض الأدوية منتهية الصلاحية، ويمكنه القيام بإصدار تقارير كل الأدوية القريبة من الانتهاء، ولدية القدرة على قراءة الأدوية، والتأكد من توفرها.