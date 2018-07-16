ماجد المهندس يكشف عن رد فعله بعدما عانقته فتاة في حفله بالسعودية

يتساءل الكثير من معجبي المطرب ماجد المهندس، حول رد فعله، عندما فوجئ بفتاة منقبة تركض ناحيته على المسرح، من أجل معانقته، أثناء حفله الغنائي في مهرجان سوق عكاظ.

كشف مصدر مقرب من ماجد المهندس، أن المفاجأة أربكته وصدمته، ولم يستطع أن يفعل شيء حيال فتاة "مسرح سوق عكاظ" عندما كان يؤدي وصلته الغنائية، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

وأشار إلى أنها المرة الأولى، التي يتعرض فيها المطرب العراقي، لموقف مشابه طوال مسيرته الفنية، التي تمتد لأكثر من 26 عاما.

على الجانب الآخر، شارك الإعلامي السعودي، عبد الله مخارش، فيديو له برفقة ماجد المهنس، وقال إن "أبو محمد"، وهو لقب المهندس، يستعد لمغادرة الطائف بعد أن أحيا حفلا جميلا، بينما يقوم الفنان بشكر مخارش، دون أن يشير لما أعقب حفله الغنائي من جدل بسبب عناق فتاة منقبة له تم توقيفها لاحقا.

نورتنا واسعدتنا أخوي الغالي ابومحمد في الطايف وحتوحشنا كثير ♥️.. #ماجد_المهندس_في_الطايف pic.twitter.com/CWYDygVzxo — عبدالله مخارش (@makharesh) July 14, 2018

​وكانت شرطة منطقة مكة، أعلنت أنه تم إلقاء القبض على الفتاة التي عانقت ماجد المهندس خلال حفل الطائف، مشيرة إلى أنها ارتكبت أفعالا مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش، وأنها الآن بمؤسسة رعاية الفتيات بالطائف، وتم إحالة القضية للنيابة العامة.

وأثيرت حالة من الجدل الواسع، بعد انتشار فيديو مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي، لشابة سعودية تركض لكي تقبل المطرب العراقي، ماجد المهندس على خشبة المسرح، أثناء أدائه وصلة غنائية على مسرح عكاظ في الطائف.

أما عن العقوبات المتوقع أن تواجهها الفتاة، فهي السجن لمدة لا تزيد على عامين، غرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو أن تنال إحدى هاتين العقوبتين، وذلك حسب المادة السادسة من التحرش، كما أوضح المحامي والمتشار القانوني مراد صبيح، لصحيفة "عكاظ" السعودية.