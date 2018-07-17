لماذا تسعى الخطوط الجوية لتخفيض مساحة مراحيض الطائرات

وقالت صحيفة ديلي ستار البريطانية، إن أسباب كره الركاب لدخول مرحاض الطائرة ربما يضاف لها سببًا آخر، حيث تعتزم بعض شركات الطيران تخفيض المساحة المخصصة للمراحيض.
وتتوقع الخطوط الجوية الأمريكية زيادة أرباحها بـ376 مليون استرليني سنويا بعد تقليل المساحة المخصصة للمرحاض في طائرات بوينغ 737-800 وطائرات آيرباص إيه321.
وذكرت شبكة بلومبيرغ أن جيمي والتون، أحد طياري الخطوط الجوية الأمريكية، قال لروبرت إيزوم رئيس الشركة "إنكم أضفتم 12 مقعدًا للطائرة، ولم تضيفوا مزيدًا من المراحيض، كما قلصتم مساحة المراحيض إلى نسبة 75% من المساحة التي كان عليها فيما مضى، حتى أنني لا أستطيع الدوران بداخله".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)