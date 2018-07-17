في يومه العالمي... تعرف على "الإيموجي" الأكثر رواجا على "فيسبوك" و"تويتر"

احتفل العديد من عمالقة التكنولوجيا في العالم، اليوم الثلاثاء 17 يوليو/ تموز، مثل "أبل" و"فيسبوك" و"تويتر" بـ"اليوم العالمي للإيموجيز"، بطرق مختلفة.

وبين إعلان شركة "أبل" الأمريكية عن طرحها لمجموعة كبيرة ومتنوعة من "الإيموجيز" لعملائها خلال الأشهر المقبلة، فكشف "فيسبوك" و"تويتر" عن أكثر "الإيموجيز" رواجا بين مستخدميهم، وفقا لصحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" الهندية.

© Photo / Screenshot / Apple إطلاق 157 "إيموجي" جديدا... تعرف عليها

وأعلنت "فيسبوك" عن أن "إيموجي" القلب من أكثر الرموز التعبيرية عبر منصتها وكذلك على تطبيق "فيسبوك ميسنجر" للمراسلة.

وقالت "فيسبوك" في بيان، "إن هناك أكثر من 2800 "إيموجي" على منصتها، وأن ما يقرب من 2300 منهم الذين يتم استخدامهم بصورة شبه يومية".

كما أن موقع التغريدات الشهير "تويتر"، كشف عن قائمته لأكثر 10 "إيموجيز" تداولا بين مستخدميه، وكان من بينها، القلب، والنار، والإبهام المرفوع، والوجه الذي يحمل عيون في شكل قلوب.

وقال "تويتر" في بيان له بمناسبة "اليوم العالمي للإيموجيز": "لإدراكه جيدا لمدى شعبية الرموز التعبيرية، فإن "تويتر" يوفر بشكل نشط مجموعة متنوعة من "الإيموجيز" المتعلقة بالثقافة والترفيه والرياضة والأخبار ذات الصلة، والتي تتنوع بين الرموز الشهيرة، والعلامات التاريخية".