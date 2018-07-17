مفاجأة غير متوقعة لموظف سار 14 ميلا خوفا من التأخر عن عمله

اضطر موظف أمريكي للسير مسافة لا تقل عن 14 ميلًا من مدينة هوموود إلى بلهام في ألاباما في منتصف الليل بعد تعطل سيارته، كي لا يتأخر عن يومه الأول في العمل.

استعد والتر كار ليومه الأول للعمل مع شركة نقل أثاث، وفوجئ بتعطل سيارته يوم الأحد، إلا أنه قرر عدم الاعتذار عن العمل، بحسب صحيفة "تايمز فري برس".

© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi معاقبة موظف في اليابان بسبب "غذاء مبكر"

وقام كار بالسير مسافة لا تقل عن 14 ميلا حتى لا يتأخر عن عمله، وبدأ رحلته طوال الليل يوم الأحد، حتى وصل إلى العمل في موعده يوم الاثنين.

أراد كار عدم تفويت يومه الأول في شركة نقل الأثاث، قبل أن تقله الشرطة في الرابعة صباحا، حيث أخذوه إلى الإفطار، وأوصلوه إلى أحد المنازل حيث تنتظره مهمة عمله الأولى.

عندما وصل الموظف إلى عمله، وعرف بقية زملائه قصته، أصروا على نشرها في "فيسبوك"، حتى وصلت إلى لوك ماركلين، وهو المدير التنفيذي للشركة، الذي قرر أن يهدي كار سيارته الحديثة بسبب تفانيه في العمل.

وكتب لوك على موقع "تويتر": "أنا فخور حقًا بأن أكون في نفس فريق والتر".