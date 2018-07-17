مفاجأة غير متوقعة لموظف سار 14 ميلا خوفا من التأخر عن عمله

استعد والتر كار ليومه الأول للعمل مع شركة نقل أثاث، وفوجئ بتعطل سيارته يوم الأحد، إلا أنه قرر عدم الاعتذار عن العمل، بحسب صحيفة "تايمز فري برس".
أراد كار عدم تفويت يومه الأول في شركة نقل الأثاث، قبل أن تقله الشرطة في الرابعة صباحا، حيث أخذوه إلى الإفطار، وأوصلوه إلى أحد المنازل حيث تنتظره مهمة عمله الأولى.
عندما وصل الموظف إلى عمله، وعرف بقية زملائه قصته، أصروا على نشرها في "فيسبوك"، حتى وصلت إلى لوك ماركلين، وهو المدير التنفيذي للشركة، الذي قرر أن يهدي كار سيارته الحديثة بسبب تفانيه في العمل.
وكتب لوك على موقع "تويتر": "أنا فخور حقًا بأن أكون في نفس فريق والتر".
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