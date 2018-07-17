الممثل الراحل روبن ويليامز يتحدث عن نفسه في فيلم وثائقي جديد

عرضت شبكة "إتش بي أو" الأمريكية، الاثنين 16 يوليو/تموز الجاري، فيلم وثائقي جديد من إنتاجها، عن الممثل الكوميدي الأمريكي الراحل، روبن وليامز.

ووفقا لاسمه "Robin Williams: Come Inside My Mind"، فإن الفيلم الجديد استعان وللمرة الأولى، بصوت الممثل الراحل، لكي يتحدث عن العديد من المحطات في حياته الفنية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وتشير مخرجة الفيلم، مارينا زنوفيتش، إلى أنها استوحت طريقة سرد أحداثه بصوت وليامز، بناءا على روتين كان يتبعه في سبعينيات القرن الماضي، والذي كان يدعو فيه الناس للدخول إلى عقله.

كما أن الفيلم يستعين بمجموعة كبيرة من اللقطات الأرشيفية، لدمج المشاهدين داخل عملية تفكير الممثل الراحل.

كذلك يتضمن مقابلات مع الإعلامي الأمريكي، ديفيد ليترمان، والممثل الكوميدي الأمريكي، بيلي كريستال.

"It explores every period of his life to create a portrait not just of a career, but of a person." — @sfchronicle#RobinWilliamsDoc premieres in two hours on @HBO.https://t.co/o1zzbwTXOw — HBO Documentaries (@HBODocs) July 16, 2018

ويروي الفيلم، قصة صعود روبن ويليامز في مجال الكوميديا، حتى وفاته التراجيدية في أغسطس/آب 2014، عن 63 عاما.

وتقول المخرجة مارينا زينوفيتش، إن الفيلم يهدف إلى الاحتفال بذكرى وليامز وموهبته المذهلة.

ومن أشهر أدوار روبن وليامز على شاشة السينما، تجسيده لدور الجني، في فيلم الكرتون "علاء الدين"، من إنتاج شركة "ديزني" في عام 1992، والأب الذي يتخفى في دور مربية عجوز من أجل تواصله مع أبنائه، المحروم من مشاهدتهم بسبب الطلاق، في الفيلم الكوميدي "مسز داوتفاير".